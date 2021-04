A babavárás egy család számára a legizgalmasabb időszak. A tervezéstől a születésig csodálatos dolgok mennek végbe egy nő testében. Ebben a cikksorozatban részletesen megismertetjük veletek, hogy mi történik az anyaméhben a magzattal a fogantatástól egészen a születésig. Első részünkben a baba első 10 hetét mutattuk be, most pedig a 11-20. hét közötti időszakot vesszük górcső alá.

Egy kisbaba érkezése a családba mindig hatalmas boldogság. Egy izgalmakkal teli időszak veszi kezdetét, ami azonban tele van félelmekkel és aggódással is. Az édesanya teste 40 hét alatt elképesztő változásokon megy keresztül, a magzat pedig ennyi idő alatt egy pici kis petezsákból életképes, érző emberkévé fejlődik.

Nézzük meg, hogyan alakul a baba fejlődése a következő 10 hét során, azaz 11-20. hétben.

11. hét

A pocaklakó mostanra eléri a 8 grammos súlyt és nagyjából 4-6 centiméter nagy. A 11. hétre már tudja mozgatni a fejét, a nyakát és a nyelvét. Az ujjacskáin már puha körmök is találhatók. A pici ilyenkor már nagyon aktív és sokat ficánkol, de méretéből adódóan még ezt nem igazén érezi a kismama. A szervezi folyamatosan és rohamosan fejlődnek.

12. hét

A baba már 5-6 centis és akár 15 grammos súllyal is rendelkezhet. Bőre vékony és átlátszó, testét pedig puha szőr fedi. A kezein és a lábain már az összes köröm kinőtt és már az ujjlenyomata is kezd kialakulni.

Ezen a héten a babák többsége már tudja mozgatni a karjait és a lábait és a gyorsan fejlődő babák akár már a vakarózásra is képesek.

A szemecskék közelebb kerülnek egymáshoz, és mivel cuppogós mozdulatokra is képes, így akár puszit is tud küldeni.

13. hét

A baba mérete ilyenkor akkor, mint egy érett őszibarack és hihetetlen módon fejlődik. Egyre hosszabb és egyre nagyon súlya lesz, a teste pedig a gyors növekedés miatt már nagyobb, mint a feje.

A csontok keményednek.

14. hét

Mostanra a kicsi már 8 centiméter és kb. 40 gramm. 14 hetes korára már képes grimaszolni és az ujját is szopizza.

15. hét

A baba mérete mostanra a 10 centit is meghaladhatja, olyan nagy, mint egy tábla csoki. A 15. héten már teljesen úgy néz ki, mint egy aprócska ember.

16. hét

A baba ilyenkor egy érett avokádó nagyságával vetekszik. Mostanra érzékeli a fényt és hallja a kívülről beszűrődő hangokat is. Ideje elkezdeni kommunikálni a kicsivel és különböző kellemes zenéket is hallgattathatunk már vele.

A baba veséi a 16. hétben már működnek és pisilni is tud, valamint képes lenyelni a magzatvizet is.

A pici már nagyon aktív, amit előfordulhat, hogy már te is érzékelsz. Képzeld, a pocaklakó már mosolyogni is képes, így ha szerencséd van, ultrahangos egy nevetős fotót is kérhetsz az orvostól.

17. hét

Ezen a héten a baba már grimaszol, szopizza az ujjacskáját, pislog és lubickol a majd 3 deciliteres magzatvízben. Ezen a héten indul fejlődésnek a bőr alatti zsírszövet is, aminek segítségével tudja majd melegen tartani magát a külvilágban.

Mivel a baba nagyokat nyel a magzatvízből, így a vastagbelében kezd felgyülemleni az emésztett magzati víz, mely a születés utáni első végterméke is lesz a babának.

18. hét

A pocaklakó mostanra már akár 14 centi és 180 gramm is lehet. A bőre még átlátszó, amin keresztül jól láthatóak az erei, a füle pedig már elfoglalta a végleges helyét.

Ha a baba kisfiú, akkor ezen a héten kezd el alakulni a prosztatája is. Sokat mocorog, amit mostanra már biztosan te is éreztél.

19. hét

A baba akkora, mint egy nagyobb mangó, a súlya pedig 240 gramm is lehet. Van már haja, szemöldöke, kifejlett körmöcskéi is.

Ezen a héten alakul ki az agyának azon része, ami az érzékelésért, azaz a látásért, hallásért, szaglásért és tapintásért felelős.

20. hét

A 20. héttel elérkeztünk a várandósság feléhez, a baba mostanra már szép méretes, akár 25 centi is lehet, súlya pedig akár 400 gramm is lehet.

A kicsinek fejlődnek az izzadásmirigyei, testét pedig magzatmáz veszi körül. A mozgásfejlődése is egyre intenzívebb, már képes bukfencezni is az anyaméhben, amit bizonyára érzel is.

Ha a baba kislány, akkor mostantól indul fejlődésnek a méhe és a hüvelye is.