Bálint és Anna is mélypontra jutott az Exatlonban. Ez már a többieknek is feltűnt, de nem tudják, hogyan tudnának segíteni rajtuk.

Lángosozás volt a Kihívó csapat jutalma, aminek borzasztóan örültek a sportolók, hiszen jól esett végre egy kis hazai íz nekik.

„Elképesztő érzés volt, hogy ennyi idő után ehettünk egy kis hazait. Minden óriási töltést ad, ami egy kicsit is emlékeztet minket az otthoni dolgokra. A lángosnak tényleg nagyon eredeti íze volt, olyan volt, mintha a családdal vagy a barátokkal a Balaton partján ülnék, felhozta ezeket az élményeket, és egy érzelmi löketet is adott" – árulta el Bálint, aki bevallotta, sajnos még mindig mélyponton van, ahogy Anna is. Ám reméli, hogy hamarosan túljutnak rajta.

„Sajnos a mai napon sem sikerült kilábalnunk a mélypontról, de legalább a többiek odatették magukat, és megszerezték nekünk a lángosozást. Bízom benne, hogy a lángos ad egy löketet, és átlendít minket a személyes nehézségeken is"

Gréti elárulta, természetesen nekik is feltűnt, hogy a két játékos egy ideje nem teljesít a megszokott módon, de nem tudják, hogyan segíthetnének rajtuk.

„Nem tudom, mi játszódik le bennük, de valószínűleg ők sem. Elég régóta vannak itt, ezért lehet, hogy a honvágy, a szeretteik hiánya mostanság jobban beférkőzik a gondolataikba" – árulta el a lány.



Ma este a Bajnokok és Kihívók egyesítik erőiket, mert a magyar csapat legjobbjai Mexikó ellen lépnek pályára. Kiderül, a Nemzetek Viadala mennyire segít Annának és Bálintnak abban, hogy új erőhöz, energiához jusson.