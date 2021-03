Újabban Berki Krisztián botrányaitól hangos a sajtó. A sztárt azzal vádolják, hogy büntetőfékezett egy utasokkal teli busz előtt, amely belerohant az ő kocsijába.

Az amúgy is megosztó celebet az utóbbi időben ezért még többen támadják. Berki mindig is állta a sarat a kommentelőket illetően, és sokszor visszavágott nekik a közösségi oldalain. Ám úgy tűnik, ez már neki is sok. Drasztikus lépésre szánta rá magát: letiltotta a hozzászólásokat. Továbbra is ártatlannak vallja magát, és szerinte direkt akarják besározni.

„Ugyanaz az ember vagyok, aki tegnap vagy tegnapelőtt, aki 3 évvel ezelőtt is voltam. Egyértelmű, hogy a puszta létezésem, a szókimondó magatartásom, az őszinteségem nem mindenkinek tetszik (de miért is tetszene?!)... De miért akarnának egy korábban lezárt ügyben ma bűnösnek beállítani? Kinek állhat az érdekében pont most, amikor mindenki számára világossá vált, hogy politikusi babérokra török, és jövőre indulok a választásokon? Ki szeretné, hogy éppen most akarjanak eltiltani a közügyektől? – írta legutóbbi posztjában.