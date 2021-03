A színésznő decemberben hozta világra kisfiát, ám Emma Roberts most azt mutatta meg, milyen volt kismamaként, nagy pocakkal.

Emma Roberts tavaly nyáron jelentette be, a nagy hírt, hogy babát vár. A színésznő kisfia, Rhodes Robert decemberben érkezett.

Róla sajnos nem láthattunk sok képet, sőt Emma most is inkább terhesfotóit osztja meg nosztalgiázásképpen.

Valószínűleg egy fotós készítette azokat a képeket, amelyeket legutóbb kiposztolt. A fekete-fehér alkotások igazán művészire sikeredtek, ráadásul Emma egyszerűen gyönyörű rajtuk.