Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 27., hétfő Liliána, Olga

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
fejtörő

Vigyázat, sokan elrontják! Ha megoldod ezt a matekpéldát 7 másodperc alatt, zseni vagy

fejtörő matek IQ-teszt
Life.hu
2026.07.27.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ez a látszólag egyszerű matematikai fejtörő alaposan próbára teszi a logikus gondolkodást. A feladat megoldására mindössze 7 másodperced van.

A matematikai rejtvényekben a számolási készség mellett a műveleti sorrend helyes alkalmazására is szükség van. Az ilyen matekpéldák kreatív gondolkodást és a matematikai alapelvek pontos ismeretét követelik meg. A megoldandó művelet a következő:

matekpélda
Ha 7 másodperc alatt megoldod ezt a matekpéldát, zseni vagy!

Sokan azonnal rávágják, hogy az eredmény 1, de ez a válasz rossz. Állítsd be az időzítőt 7 másodpercre, és próbáld meg kiszámolni, mi a megoldás!

Akinek ilyen rövid idő alatt sikerült helyesen megoldania a feladatot, annak kiváló logikája és matematikai gondolkodása van. Aki elakadt, annak sem kell aggódnia, a gyakorlás fejleszti a gondolkodást és a problémamegoldó képességet.

A matekpélda megoldása:

Először a zárójelben lévő összeadást kell elvégezni:

42÷7(2+4)= 42÷7×6=?

Ezután az osztás és a szorzást végezzük el sorrendben:

6×6=36

A matematikai feladvány helyes eredménye tehát 36.

Ezeket olvastad már? 

Ez az oka annak, hogy a macskád folyton a laptopodon tesped – Nem biztos, hogy örülsz a megdöbbentő magyarázatnak

Téged is állandóan kitúr a kedvenced a billentyűzetettől? Macskaviselkedés-szakértő árulta el, hogy miért csinálják ezt a cicák.

Egyetlen 2-es rejtőzik a képen - Csak a 140 feletti IQ-val rendelkezők szúrják ki időben

A fejjel lefelé fordított Z betűk között kell megtalálni az egyetlen fordított 2-est, és erre mindössze hét másodperc áll rendelkezésre. Meg tudod oldani a feladányt?

Csak a 140 feletti IQ-val rendelkezők találják meg az elrejtett nyolcast a hármasok rengetegében

Egy újabb optikai illúziós IQ-teszt terjed az interneten: a fejjel lefelé fordított 023-asok között kell megtalálni az egyetlen 028-ast. Aki 11 másodperc alatt kiszúrja az eltérést, annak kivételesen jó a megfigyelőképessége.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu