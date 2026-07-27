Vigyázat, sokan elrontják! Ha megoldod ezt a matekpéldát 7 másodperc alatt, zseni vagy

A matematikai rejtvényekben a számolási készség mellett a műveleti sorrend helyes alkalmazására is szükség van. Az ilyen matekpéldák kreatív gondolkodást és a matematikai alapelvek pontos ismeretét követelik meg. A megoldandó művelet a következő:

Ha 7 másodperc alatt megoldod ezt a matekpéldát, zseni vagy!

Sokan azonnal rávágják, hogy az eredmény 1, de ez a válasz rossz. Állítsd be az időzítőt 7 másodpercre, és próbáld meg kiszámolni, mi a megoldás!

Akinek ilyen rövid idő alatt sikerült helyesen megoldania a feladatot, annak kiváló logikája és matematikai gondolkodása van. Aki elakadt, annak sem kell aggódnia, a gyakorlás fejleszti a gondolkodást és a problémamegoldó képességet.

A matekpélda megoldása:

Először a zárójelben lévő összeadást kell elvégezni:

42÷7(2+4)= 42÷7×6=?

Ezután az osztás és a szorzást végezzük el sorrendben:

6×6=36

A matematikai feladvány helyes eredménye tehát 36.

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