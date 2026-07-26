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Kiderült, melyik Bridgerton-karakter nevét kapja a legtöbb kutya és cica − Íme, a TOP 5-ös lista

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Egy friss felmérés szerint a Netflix-sorozat szereplőinek nevei egyre népszerűbbek a kutya- és macskatulajdonosok körében. Nézzük a legkedveltebb Bridgerton ihlette kisállatneveket!

A sorozat rajongói már nemcsak ruhákban vagy sminkekben, frizurákban idézik meg kedvenc Bridgerton-karakterüket, hanem négylábú kedvenceik elnevezésében is.

Kiderült, melyik Bridgerton-karakter nevét kapja a legtöbb kutya és cica − Íme, a TOP 5-ös lista
Kiderült, melyik Bridgerton-karakter nevét kapja a legtöbb kutya és cica − Íme, a TOP 5-ös lista.
Forrás:  Netflix

Bridgerton ihletésű névadáshullám hódít

A régenskori romantikát idéző A Bridgerton család hosszú ideje meghatározó jelenség a popkultúrában és minden évaddal csak nő a lelkesedés a sorozat iránt. Ez pedig a rajongók életét bizonyos szempontból meg is határozza, egyre gyakoribb, ha valamely szereplőről nevezik el kiskedvencüket.

A jelenséget vizsgálva a TrustedHousesitters nemzetközi kisállat-felügyeleti platform felmérést készített tagjai körében, hogy feltérképezze a legnépszerűbb Bridgerton ihlette kisállatneveket az Egyesült Királyságban írja a moderndog. Az elemzés 75 ezer, az Egyesült Királyságban regisztrált házi kedvenc adatait dolgozta fel.

Ezek a legnépszerűbb nevek

A lista élére Daphne, a Bridgerton család legidősebb lánya került, akinek neve a felmérés szerint az eleganciát és a kecsességet idézi. 

A második legnépszerűbb név a Lady lett, amely királyi hangulatot kölcsönöz a négylábú kedvenceknek.

A hím állatok között Colin végzett az első helyen. A sorozat karakterét elbűvölő és hűséges személyiségként ismerhetik a nézők, ami a gazdik szerint jól illik sok kutyához és macskához is. A második legnépszerűbb fiúnév Simon lett, akit szintén hűsége miatt tartanak emlékezetes karakternek.

A felmérés szerint a Charlotte, Portia, Lord és Benedict nevek is egyre gyakoribbak.

Az összesítés alapján a legnépszerűbb Bridgerton ihlette háziállatnevei a következők:

  • Daphne
  • Lady
  • Violet
  • Colin
  • Simon és Penelope (holtverseny)

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