A zseni átlátja a káoszt: a rendetlen emberek különleges képességeket kaptak a sorstól

Te melyik csapatba tartozol? Az irodai rendetlenség helytartói közé vagy a mindig patinás és rendezett mappák világához? Ez ugyanis többet mond el rólad, mint gondolnád! Kiderült ugyanis, hogy a rendetlen emberek rendelkeznek néhány különleges képességgel, amelyek szoros összefüggésben állnak a magas intelligenciával.

Lehet, hogy a rendetlen ember intelligensebb?

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A rendetlen emberek valójában nem is lusták, hanem valódi zsenik?

Ezt azért így nem lehet kijelenteni, de tény, hogy számos olyan tulajdonság jellemző a rendetlen íróasztallal és szobával rendelkező emberekre, amely a magas intelligenciához kapcsolódik. A szakértők szerint, ha az ember könnyedén átlát a káoszon és még élvezi is, ha a környezetében nincsen rend, akkor 3 különleges képességnek lehet a birtokában. Lássuk, milyen tulajdonságok igazak a rendetlen emberekre:

1. Nem törődnek a status quo-val

A rendetlenség összefüggésben áll a lázadással és a szabadság iránti vággyal. John Haltwinger szakmai újságíró szerint a kaotikus irodák tulajdonosait sokszor vádolják szétszórtsággal és lustasággal, pedig valójában a környezetük egyáltalán nem tükrözi a képességeiket. Éppen ellenkezőleg!

„A pszichológusok 1988-ban megállapították, hogy az irodavezetőket sokszor utoléri a „status quo-torzítás", amely azt jelenti, hogy nem mernek eltérni a megszokott rendtől és a hagyományoktól, ha a munkáról van szó. Ezzel szemben a rendetlen emberek a saját feltételeik szerint szeretnek dolgozni és alkotni, ennek köszönhetően pedig újító ötleteik lehetnek és sokkal kreatívabbak a rendezett társaiknál. Ráadásul nem követik a tömeget, így a dobozon kívül is képesek gondolkodni" – árulta el a szakértő.

2. Mély gondolkodók

A magas IQ-val rendelkező emberek sok időt töltenek töprengéssel és sokszor magukba burkolózva elemzik a friss információkat. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak funkcionálni ezek az egyszemélyes meetingek, fontos, hogy olyan környezetet alakítsanak ki maguk körül, amiben jól érzik magukat.

„A rendetlenség rejtett előnyei című könyvből megtudhattuk, hogy a rendetlenség lelki háttere a következő: a munkaterület tulajdonosa a keze közelében tartja az aktuális munkájához elengedhetetlen eszközöket, és hátrébb lévő kupacokba gyűjti a nem használt tárgyakat és iratokat. Ezzel egy olyan helyzetet teremt, amelyben megfeledkezhet minden olyan dologról, amivel nem kell foglalkoznia jelenleg. Így ezek nem is okoznak stresszt neki. A tudta nélkül zárja ki az elméjéből a zavaró tényezőket" – tette hozzá John Haltwinger.