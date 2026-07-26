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intelligencia

A zseni átlátja a káoszt: a rendetlen emberek különleges képességeket kaptak a sorstól

intelligencia rendetlenség különleges képesség
Komáromi Bence
2026.07.26.
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Belegondoltál már, hogy mennyi mindent árul el rólad az íróasztalod vagy a szobád állapota? Ha nem, akkor tarts velünk! Egy szakértő ugyanis elárulta, hogy miért gondolja úgy, hogy a rendetlen emberek okosabbak és kreatívabbank, mint a fegyelmezett környezetben dolgozó társaik.

Te melyik csapatba tartozol? Az irodai rendetlenség helytartói közé vagy a mindig patinás és rendezett mappák világához? Ez ugyanis többet mond el rólad, mint gondolnád! Kiderült ugyanis, hogy a rendetlen emberek rendelkeznek néhány különleges képességgel, amelyek szoros összefüggésben állnak a magas intelligenciával.

Lehet, hogy a rendetlen ember intelligensebb
Lehet, hogy a rendetlen ember intelligensebb?
Forrás: iStockphoto

A rendetlen emberek valójában nem is lusták, hanem valódi zsenik?

Ezt azért így nem lehet kijelenteni, de tény, hogy számos olyan tulajdonság jellemző a rendetlen íróasztallal és szobával rendelkező emberekre, amely a magas intelligenciához kapcsolódik. A szakértők szerint, ha az ember könnyedén átlát a káoszon és még élvezi is, ha a környezetében nincsen rend, akkor 3 különleges képességnek lehet a birtokában. Lássuk, milyen tulajdonságok igazak a rendetlen emberekre:

1. Nem törődnek a status quo-val

A rendetlenség összefüggésben áll a lázadással és a szabadság iránti vággyal. John Haltwinger szakmai újságíró szerint a kaotikus irodák tulajdonosait sokszor vádolják szétszórtsággal és lustasággal, pedig valójában a környezetük egyáltalán nem tükrözi a képességeiket. Éppen ellenkezőleg!

„A pszichológusok 1988-ban megállapították, hogy az irodavezetőket sokszor utoléri a „status quo-torzítás", amely azt jelenti, hogy nem mernek eltérni a megszokott rendtől és a hagyományoktól, ha a munkáról van szó. Ezzel szemben a rendetlen emberek a saját feltételeik szerint szeretnek dolgozni és alkotni, ennek köszönhetően pedig újító ötleteik lehetnek és sokkal kreatívabbak a rendezett társaiknál. Ráadásul nem követik a tömeget, így a dobozon kívül is képesek gondolkodni" – árulta el a szakértő.

2. Mély gondolkodók

A magas IQ-val rendelkező emberek sok időt töltenek töprengéssel és sokszor magukba burkolózva elemzik a friss információkat. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak funkcionálni ezek az egyszemélyes meetingek, fontos, hogy olyan környezetet alakítsanak ki maguk körül, amiben jól érzik magukat.

„A rendetlenség rejtett előnyei című könyvből megtudhattuk, hogy a rendetlenség lelki háttere a következő: a munkaterület tulajdonosa a keze közelében tartja az aktuális munkájához elengedhetetlen eszközöket, és hátrébb lévő kupacokba gyűjti a nem használt tárgyakat és iratokat. Ezzel egy olyan helyzetet teremt, amelyben megfeledkezhet minden olyan dologról, amivel nem kell foglalkoznia jelenleg. Így ezek nem is okoznak stresszt neki. A tudta nélkül zárja ki az elméjéből a zavaró tényezőket" – tette hozzá John Haltwinger.

3. Bátrak és spontánok

A rendetlen emberek nem vesződnek az apró részletekkel, inkább a nagy egészet nézik. Minden idejüket és figyelmüket egy aktuális problémára fordítják és kalandvágyóbbak és nyitottabbak, mint a rendre és biztonságra törekvő kollégáik.

„Van valami egyszerű és gyönyörű a rendetlen életben. Aki folyton a környezetével és megfelelési kényszerrel küzd, annak sokkal több szorongás és félelem mérgezi meg a munkáját és az életét. Azonban, ha felvilágosult és innovatív, akkor nem küzd a rendetlenséggel és bármikor készen áll az új kihívásokra. Sőt inkább motivációként és lehetőségként tekint a káoszra" – mondta el a szakember.

Összefoglalva: bár a beteges rendetlenség nem jelent egyértelműen szuperintelligenciát, azonban nem elhanyagolható tény, hogy egy rendetlen szoba sokat segíthet egy intelligens ember munkájában és kreativitásában.

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