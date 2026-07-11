Egy egyszerű esti szokás segíthet bevonzani a pénzt a feng shui szerint: ezt kell tenned lefekvés előtt

Ki ne örülne egy kis plusz bevételnek a mai árak mellett? A feng shui hívei szerint a pénzügyi bőséghez vezető út akár a hálószobában is kezdődhet, méghozzá közvetlenül lefekvés előtt.

A feng shui szerint alvás közben különösen fogékonyak vagyunk a környezetünk energiáira.

Forrás: Moment RF

A feng shui egyik alapelve, hogy az otthonunk állapota a belső világunkat is tükrözi

Marie Diamond feng shui-szakértő szerint otthonunk sokkal nagyobb hatással van az életünkre, mint azt a legtöbben gondolnák. Úgy véli, a környezetünk folyamatosan üzeneteket küld a tudatalattinknak, különösen alvás közben, amikor az elménk fogékonyabb a körülöttünk lévő energiákra. „A lakásod folyamatosan kommunikál a tudatalattiddal, főként akkor, amikor alszol” – magyarázta a szakértő egy videóban.

A pénzhez kapcsolódó sarok

A feng shui szerint a hálószoba délkeleti része a gazdagság, a bőség és a pénzügyi áramlás területe. Marie Diamond azt javasolja, hogy lefekvés előtt vizsgáljuk meg ezt a részt, és figyeljük meg, milyen tárgyak találhatók ott. Ha a sarokban rendetlenség, törött tárgyak, kifizetetlen számlák vagy olyan dolgok vannak, amelyek stresszt okoznak, érdemes azokat eltávolítani.

„Ha bármi törött, rendezetlen vagy pénzügyi problémákhoz kapcsolódó tárgy található ott, szabadulj meg tőle még ma este” – tanácsolja.

Mit érdemes a helyére tenni?

A szakértő szerint a megtisztított területre olyan tárgyat kell helyezni, amely a bőséget és a növekedést szimbolizálja. Ez lehet például egy érmékkel megtöltött kis tál, egy aranyszínű dísztárgy, egy ékszer vagy akár egy papírlap, amelyre felírjuk azt az összeget, amelyet szeretnénk bevonzani az életünkbe. A feng shui szerint ezt követően érdemes hangosan kimondani egy pozitív megerősítést is: „Nyitott vagyok arra, hogy könnyedén több pénzt fogadjak be az életembe.” Marie Diamond úgy véli, az ilyen apró változtatások képesek megváltoztatni az energiaáramlást, ami idővel az élet más területein is éreztetheti hatását.

A bőség a rendrakással kezdődhet

A több ezer éves kínai térrendezési filozófia egyik alapelve, hogy az otthonunk állapota tükrözi az életünket és a belső világunkat. A feng shui hívei ezért gyakran alkalmaznak különféle praktikákat a szerencse, a jólét és a pozitív energiák erősítésére. Ilyen például a pénztál elhelyezése, bizonyos növények használata vagy egyszerűen a rend fenntartása a lakásban. A szakértők szerint a hálószoba rendszeres rendbetétele nemcsak nyugodtabb környezetet teremt, hanem segíthet megszabadulni azoktól a dolgoktól is, amelyek feleslegesen terhelik a mindennapokat.