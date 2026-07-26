A kapcsolatok hiánya pont úgy hat az egészségedre, mintha elszívnál napi 15 szál cigarettát

A valódi felnőttkorba lépve, amikor a család és munka válik az első számú prioritássá az életünkben, nincs időnk a barátkozásra. A korábbi társas kapcsolataink megkopnak, elvesznek, már csak a házastárs, rokonok, kollégák jelentenek kapcsolódást. Vannak kivételek, de a legtöbben egyszer csak rádöbbenünk, hogy valójában elmagányosodtunk. A kapcsolatok hiánya pedig nem csak mentális, de fizikai egészségkárosodáshoz is vezethet.

A kapcsolatok hiánya mentális és fizikai egészségkárosodáshoz is vezethet.

Forrás: 123.rf.com

A közösségi médiában tartjuk a kapcsolatot, de szinte soha nem találkozunk

A Meta világában már nem gond a kapcsolattartás, csetelgetünk, lájkolgatunk, nagyon ritkán indítunk egy-egy videóhívást is, de azért nem ez a jellemző. Egy darabig ezzel kielégítjük a kapcsolódás iránti vágyunkat, de hosszú távon rá kell jönnünk, hogy ez így kevés. Felbukkan az életünkben a hiány és a magány érzése, amivel nem tudunk mi kezdeni, nem tudjuk, mi lehet a megoldás. A korral az új kapcsolatok kezdeményezése agy elfogadása egyre nagyobb gondot jelent, sem időnk, sem kedvünk időt szánni rá, pedig a valódi társas kapcsolatok hiánya komoly mentális és fizikai egészségügyi problémákhoz vezethet.

A valódi kapcsolatok hiánya ugyanolyan káros, mint napi 15 szál cigaretta elszívása?

Kutatások kimutatták, hogy mind Európában, mind az Egyesült Államokban legalább minden negyedik ember él magányban. Ez a magány azonban nem ugyanaz, mint amikor valaki bármilyen okból egyedül él, de vannak külső kapcsolatai. Családban, házasságban, együttélésben is lehet magányos az ember, ha nincs más jellegű kapcsolat az életében. Az Egyesült Államokban például a fiatal férfiak 60 százaléka tölti egyedül a szabadidejét.

Számos kutatás kimutatta a magány és az egészségkárosodás közötti összefüggést:

A magány szorosan összefügg a depresszió és a szorongás fokozott kockázatával

A magánytól hosszútávon megnövekszik a stresszhormon szintje mutatkozik, ami megzavarhatja az agyműködést és hozzájárulhat a mentális zavarok kialakulásához.

Egy 1990-es évekbeli svéd tanulmány rámutatott, hogy az erős társas kötelékek hozzájárulnak a szívroham vagy a halálos ischaemiás szívbetegség kockázatának csökkentéséhez.

Egy nagyszabású metaanalízis szerint a magány és a társadalmi elszigeteltség összefügg a magasabb halálozási kockázattal.

A magány jelentősen növeli a demencia kockázatát, hasonló mértékben, mint a fizikai inaktivitás vagy a dohányzás.

A magányos embereknek gyengébb az immunrendszerük, és hajlamosabbak a gyulladásokra.

A társas kapcsolatok hiánya ugyanolyan negatív hatással lehet az egészségre, mint napi 15 cigaretta elszívása.



Összegezve: minél elszigeteltebben élsz, minél kevesebb az élő kapcsolatod, annál boldogtalanabb vagy, és annál valószínűbb, hogy előbb halsz meg, mint szeretnél.

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