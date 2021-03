Curtis drogfüggőségét akkor tudta meg az ország, amikor egy 2018-as koncerten Majka kitálalt, és kijelentette, innentől kezdve nem dolgoznak együtt. A zenész elvonón vett részt, gyermeke anyja akkor is és utána is mellette állt: most Curtis arról beszélt, Krisztike azzal mentette meg az életét, hogy nem hagyta magára a nehéz időkben.