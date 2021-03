Bár Bangó Margit hosszú ideig jól viselte a koronavírus miatt kényszerpihenőt, mára ő is besokallt és alig várja, hogy visszakapja korábbi életét.

„Most már azt mondom, legyen vége! Elegem van és egyre nehezebben viselem a négy fal közötti létet. Az elején még pozitív voltam, hisz a tavalyi év első hónapjaiban lévő hajtás után, kifejezetten jól esett egy kis pihenés az életemben, de már sok, ami most van. Ez a bezártság őrület, és megvisel engem is" - nyilatkozta és hozzátette, már sem a főzés, sem a finom falatok nem okoznak örömet számára.

Az énekesnő elmondta, örül, hogy végre beoltják. „Mivel nekem már volt tüdőembóliám, így a Pfizer vakcinát kaphatom szigorúan, mert a többi az én szervezetemre kockázatos lenne. Örülök, hogy végre megkapom az oltást, de azért bennem van a félsz" – árulta el a Ripostnak, valamint arról is beszélt, hogy a családjukban is többen elkapták a fertőzést, sőt, a tágabb rokonságban volt, aki bele is halt.