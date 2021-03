Az ötven éve Olaszországban élő Staller Ilona úgy döntött Budapesten folytatná tovább: szeretne közel lenni nővéréhez, a Corvin negyed környékén keres lakást, ehhez azonban pénzzé kell tennie római ingatlanjának egy részét.

"A római házam felső szintjét kifestettem és eladásra kínáltam" - mesélte, és azt is alárulta, először 450 ezer euróért (168 millió forint) hirdette meg, de most már 355 ezerért is odaadná. Cicciolina arról is beszélt, hogy a házra gyanús alakok alkudoznak, nem bízik meg bennük, inkább ingatlanirodára bízza az ügyet.

"Remélem, ez most garancia lesz arra, hogy normális vevő jár erre. Szeretném minél előbb eladni, mert már nagyon mennék haza. Hiányzik a szülőhazám, a gyermekkorom helyszínei, a magyar kaják..." - árulta el a Ripostnak.