Ki ne örülne annak, amikor nem várt pénzösszeg áll a házhoz. Ez most talán fokozottan igaz, hiszen az elmúlt egy évben sokakat küldött kényszer szabadságra a koronavírus-járvány. Az idei nyáron viszont a nem csak a hőmérséklet emelkedik meg hirtelen, hanem egyes csillagjegyek bevétele is

Ők azok a csillagjegyek, akiknek olyan nem várt pénzösszeg üti a markukat, ami kárpótolja őket az elmúlt évek anyagi veszteségeiért.

Bak:

A Bakokról mindenki tudja, hogy soha nem költekeznek ész nélkül, mindig mindennel takarékoskodnak, és még a legnehezebb időszakokban is magabiztosan nyúlnak a pénztárcájukba. Ám a legtöbben már a vésztartalékaik nagy részét is felélték, ezért okkal aggódhatnának a következő hónapok miatt. Szerencsére mégsem kell teljesen kétségbeesniük, hiszen egy olyan új munkát vagy megbízást küldenek nekik a csillagok, amellyel, sokkal több pénzt vihetnek haza, mint eddig valaha. Így a mindig mindent túlgondoló, kissé földhözragadt Bak nők, és férfiak visszakapják anyagi biztonságukat, ami nélkül képtelenek élni.

Rák:

A Rákokat éppen a saját hónapjuk, azaz a július és az augusztus menti majd meg a teljes anyagi csődtől. Most az a fontos, hogy merjenek kilépni a komfortzónájukból és olyan ismeretlen vizeken próbálják ki magukat, ahol eddig még nem tevékenykedtek. A kezdők szerencséje nem fogja cserbenhagyni őket, ha mernek kockáztatni életük leggyümölcsözőbb vállalkozásába kezdhetnek most bele. Mindemellett persze, az is fontos, hogy a megszerzett vagyont ne költésék el azonnal, hanem egy adott részét mindig vissza tudják forgatni a növekedés érdekében.

Bika:

A Bika jegy szülötteit mindig jó pénzügyi érzék jellemzi.Kimondottan jól bánnak az anyagiakkal, és mindig pontosan tudják, hogy hova kell befektetniük. Ám most nem az üzleti világban találnak új kincsekre, hanem egy tetemes családi vagyon szakadhat a nyakukba. Olyan eddig eltitkolt örökség lát majd napvilágot, amiről addig álmodni sem mertek. Így aztán most elővehetik remek pénzügyi érzéküket, hiszen ha elherdálják, a hatalmas vagyont minden kicsúszik a kezeik közül.

Nyilas:

A Nyilasok szerencsés csillagzat alatt születtek. Gyakran előfordul velük, hogy még akkor is ők lesznek a szerencsés nyertesek, amikor a legkisebb esélyük van rá. Fortuna kegyeltjei ők, akik most is nyeremény útján jutnak nagyobb összeghez. Azok, akik eddig nem hittek a szerencsejátékokban, jobban teszik, ha vesznek egy lottószelvényt, hiszen minden esélyük megvan rá, hogy eltalálják az öt nyerő számot és ezzel örökre megváltozik az életük.

Skorpió:

Az igazi világjáró Skorpió most sem tud egy helyben megmaradni, hajtja a kíváncsiság és az élmények iránti vágya. Ezért most mindennél fontosabb, hogy nyitott szemmel járja a világot, hiszen nincs is nagyobb öröm a talált pénznél. Egyik utazása során félelmetesen nagy összeget talál, amiről ő is tudja, hogy nem szabad felelőtlenül elköltenie. Ezért egy következő utazás helyett inkább egy biztonságos befektetésre kell fordítania.