Szobics Ferenc, művésznevén Dj Zefil 2018-ban hunyt el trombózis következtében. Egykori barátja, Funktasztikus a napokban készített az emlékére egy zenét, a klip alatt azonban részvétnyilvánítás helyett egészen másról szólnak a kommentek.

„Eckü ölte meg az tuti"

– írta az egyik hozzászóló, majd a rapper is válaszolt a vádaskodó kommentre.

„Nekem is ez a teljes meggyőződésem. Sőt, biztos vagyok benne, Zefil halála óta velem folytatja ugyanazt a »láthatatlan« pszichikai hadviselést, amit addig vele művelt. Szemtől szembe nem mer találkozni a nagy »Hős«, bújkál a hazug, gyáva féreg. De isten malmai lassan őrölnek és a gyilkos megkapja a büntetését."

-írta Funktasztikus, de Eckü sem hagyta szó nélkül a történteket, és közösségi oldalán kérte rajongói segítségét.

Fluor Tomi is megosztotta a véleményét a történtekről, és kiállt Eckü mellett. A Wellhello frontemberének posztjából kiderül, hogy korábban neki is meggyűlt a baja Funktasztikussal.

"Ez már az a szint, ami k*rva ízléstelen és túlmutat még a műfaj határain is. Nem vagyunk már tizenévesek, ezek konkrétan jogi parák, ez itt egy uszítás, ami kvázi bárkit feljogosít arra, hogy késeljen be téged, mint gyilkost (...) Sajnálom őt, de ez már az a szint, ahol következménye is kell, hogy legyen a dolgoknak."

-írta Fluor, aki közveszélyes elmebetegnek nevezte a vádaskodó rappert.