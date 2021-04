Köllő Babett sosem titkolta, hogy többször is plasztikáztatta a melleit, de arról még sosem beszélt, hogy megtörtént vele az, amitől a legtöbb nő retteg: kiszakadt az implantátuma.

"Az első implantátumom öt év után kiszakadt, hülye PIP-es implantátum volt, és felfedeztem nagy csomókat a mellemben. Akkor ott komolyan elgondolkodtam. Anya eleve nem nagyon díjazta" - mesélte Babett Hajdúnak, majd hozzátette, fiatal korában rettenetesen frusztrálta, hogy nincs melle. Balett-táncosként diplomázott, 22 évesen csináltatta meg a melleit először. "Azt képzeld el, amikor állsz a tükör előtt és sírsz, mert annyira nem vagy önazonos, utáltam a testemet, igazából gyűlöltem."

Hajdú Péter kérdésére Babett azt is elárulta, hogy néha botoxoltat, de az orra nem azért ilyen szabályos, mert megműtette, ezt a testrészét mindig is szerette. A melleit csináltatta meg és - ahogy ő fogalmaz - időnként töltöget: "Két hónapja botoxoltam, évente egyszer-kétszer szoktam. A szám is fel van töltve és nem mondanád meg."



