A malőrre a járványhelyzet okán derült fény, hiszen az oltás miatt fontos volt, hogy mihamarabb megtalálják a művésznőt. A Honeybeast frontembere inzulinrezisztens, így elsőbbséget élvez az oltási programban - számolt be az esetről a Tények.hu

Az énekesnő nem győz hálálkodni közösségi oldalán, hogy az egészségügyben dolgozó hétköznapi hősök ennyire odafigyelnek mindenkire, és szerencsésnek érzi magát, amiért róla sem feledkeztek meg.

"10 éve nem jártam a háziorvosomnál. Azt hittem, átjelentkeztem. Akinél hittem, hogy be vagyok jelentve sem jártam sok éve, nem vagyok beteges szerencsére. Mindketten külön foglalkoztak az ügyemmel: kiderült, hogy nem vagyok nyilvántartásban, meg lett nézve, le lett ellenőrizve és szóltak. A másik háziorvos is felhívott, hogy készítsek labort, hogy oltásra tudjon küldeni. Már meg is van az időpont. Nem jutok szóhoz! Nem vagyok vallásos, de most ez jön: ha létezik, a jó Isten áldja meg az összes egészségügyi dolgozót! Nagyon megérdemlik!!! #legnagyobbhősökavilágon"