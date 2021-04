Meghan Markle és Harry herceg kilenc hónappal ezelőtt vette birtokba új otthonát Montecitoban. Amióta elhagyták Los Angelest és ideköltöztek, összesen kilenc alkalommal kényszerültek rendőri segítséget hívni a házukhoz. Még karácsony is este is érkezett telefonhívás tőlük. Egy 37 éves férfit akkor le is tartóztattak, de még aznap szabadon elengedték.

"Ekkor jutott eszembe, hogy ez nem lesz biztonságos. A határok le vannak zárva, a biztonsági őreinket eltávolították és mindenki tudja, hogy pontosan hol lakunk. Ez nem biztonságos, el kell mennünk innen" - nyilatkozta Harry Kanadából való kiköltözésükről még az Oprah-interjúban.

A hercegi pár többször fordult védelemért a királyi családhoz, de eddig mindig elutasítást kaptak, még a kisfiúkat sem vették figyelembe. Ahogyan arról sem akarnak hallani, hogy Meghanék fia hercegi címet kaphasson - írja a Bors.

"Ezzel a címmel születtem. Örököltem a kockázatot. Sokkolt" - idézte fel a Page Six a herceg szavait, amit még Oprah-nak mondott arról, hogy a családja nem akarja biztosítani a védelmüket, miután szakítottak a monarchiával.

A britek azonban tántoríthatatlanok, nem akarnak segíteni a párnak, sőt, felháborítónak tartják a viselkedésüket.

"Ebből látszik, hogy mennyire naívak, és úgy érzik, hogy mindenre jogosultak. Egyszerűen arrogáns volt azt feltételezni, hogy ők és a babájuk védelmet kaphatnak" - fejtette ki a véleményét Dai Davis, a királyi család egy szakértője