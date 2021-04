Köllő Babett a Life TV-n futó, Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban beszélt arról, milyen sok ajánlatot kap férfiaktól, akik között akad ismert ember is.

"Most is kaptam egy olyan üzenetet valakitől, hogy így nagyon megmosolyogtam. Egy ismert ember egyébként" - mondta Babett, mire Hajdú Péter egyből rákérdezett, hogy ajánlatot tett-e Babettnek a férfi. "Igen. Nem mondtam el otthon, mert minek, de a barátnőmnek elmondtam. Zenész. A zenészek a legbátrabbak. Én mindig azt hittem, hogy a színészek. (...) Először kedvesen írt, én kedvesen válaszoltam, majd nagyon céltudatosan invitált meg. Fiatalabb nálam. Nekem általában, a pasik, akik írnak, azok mondjuk ilyen 26-tól. Ez a csávó olyan 30 körül van. Szexre hívott. Felesége van" - mondta Babett, és azt is elárulta, erre mit válaszolt. "Azt, hogy nagyon kedves, de én nem tartok itt."