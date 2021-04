Ha még nem találtad meg a számodra ideális mozgásformát, akkor itt az ideje, hogy kipróbáld az úszást, és heti szinten űzd ezt a sportot, ne csak nyáron, ha letévedsz a strandra. Az úszásnak ugyanis amellett, hogy szép testet varázsol, nem lesz meleged, és izzadsz le tőle, számos más előnye is van!

Rengeteg kalóriát éget elHa valaki fogyni szeretne, főleg a futás vagy az aerobik jut eszébe először. De kevesen tudják, hogy az úszással csak úgy ég a zsír! Ha csak kényelmes tempóban úszol egy órát, már azzal 400 kalóriát égetsz el. Ha pedig ezt intenzíven végzed, akár 700 kalória mínuszt is elérthetsz. Nagy szerepet játszik a kalóriaégetésben a víz hőmérséklete. Egy 26 fokos medencében mondható ideálisnak a test és a víz hőcseréje. Ha ettől eltér, a szervezetnek több energiára lesz szükséges, hogy a hőháztartást egyensúlyba hozza, ezt pedig a zsírtartalékokból nyeri. Így érdemes nem pont 26 fokos vízben úsznunk, hogy még gyorsabb legyen a fogyás.

Ha kezdő vagy eleinte elég fél órát úsznod, majd fokozatosan növeld az időt. Ha gyors eredményt szeretnél, válaszd a gyorsúszást, az több kalóriát éget el.

Szebb lesz a testtartásodMivel az úszás során csökken a gravitációs teher, így az izmok és az ízületek el tudnak lazulni, ezáltal csökken a feszültség a különböző testrészekben, feloldódnak a berögzült, rossz tartások. Ezenkívül sokat dolgoznak a hátizmok, amelyek a csigolyákat tartják.

Így kiváló arra, hogy megelőzzük már fiatalkorban a mozgásszervi elváltozások kialakulását, de arra is remek megoldás, hogy ha már kialakult, korrigálhatjuk azokat.





Az egész testet átmozgatjaAz úszással rengeteg izomcsoportot tudunk átmozgatni egyszerre, ráadásul többféle úszásfajta közül válogathatunk, így még több izmot tudunk bevonni a mozgásba. A karok és a lábak dolgoznak, de törzsizomzat is aktív, a has, a csípő is formálódik. Mivel a víz sűrűbb, mint a levegő, így nagyobb erőkifejtésre kényszerülnek az izmok. Gyakorlatilag a fejünk búbjától a lábujjunk hegyéig kell dolgoznunk azon, hogy fent maradjunk a vízen, illetve haladjunk is. Így nem csak fogyni lehet vele, de szép, tónusos testalkatot is varázsol.

Kíméli az ízületeketSokan éppen ezért választják az úszást, hiszen nem elhanyagolható az a tény, hogy megkíméli az ízületeket a terheléstől. Ez sajnos ugyanis sokaknak problémát okoz a többi sport esetében. A vízben viszont egyáltalán nem nehezedünk rá semelyik testrészünkre sem, teljesen ellazulva végezhetjük a mozgást. Az viszont fontos, hogy a fejünk is legyen benne a vízben, az összes úszásfajta esetében, mert így tudjuk 100 százalékosan kihasználni ezt a jótékony hatást.





Jót tesz a szívnekAz úszással anélkül emelhetjük meg a pulzusszámot, hogy túlságosan megterhelnénk a szervezetünket. Egy ausztrál tanulmány kimutatta, hogy a vízben való mozgás 28%-kal csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát.