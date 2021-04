Nilanshi Patel 6 éves volt, amikor egy fodrász elrontotta a frizuráját és akkor úgy döntött, hogy nem hajlandó újra levágatni a haját. Ez 12 éve történt, azóta 200 cm hosszú lett a haja, ezzel pedig 3 világrekordot is felállított. 2018 novemberében még a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, mint a világ leghosszabb hajú tinije. A lányt "élő Rapunzelnek" is nevezik, hisz legalább olyan hosszú volt a haja, mint Aranyhajnak - írja a The Indian Express.

Nilanshi imádta a haját, azt mondta, nagyon sokat köszönhet neki, most viszont úgy érezte, ideje továbblépnie és a haját egy múzeumnak adományozta. A hajvágásról videó is készült, ahol a fiatal lány nagyon izgult, de a végeredmény tetszett neki, nem bánta meg, boldog új frizurájával.