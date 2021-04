A koronavírus elleni fokozott védekezés miatt az életünk minden területe átalakult. A munkahelyünk a lakásunkba költözött, így a munkaidőnket nem a közvetlen munkatársaink, hanem a családtagjaink társaságában töltjük. Ahova addig pihenni, szeretetteljes időt tölteni jártunk haza, mostanra iskolává és irodákká alakult. Ez a helyzet a család minden tagjának igencsak átírta a mindennapi rutinját. Ezért nem meglepő, hogy a párkapcsolatok, házasságok, és a felek közötti intimitás is másként kezdtek el működni. Ez ugyan a legtöbb esetben romboló hatású, negatív következményekkel járt mégis vannak, akiknek örömteli eseményeket tartogatott az összezártság.

„A pandémia egyáltalán nem kell, hogy tönkretegye a párkapcsolatokat, vannak, akik ez idő alatt lettek jegyesek, mások összeházasodtak és több baba is a világra jött. Sajnos nem állítható, hogy ők vannak többségben, mert a kapcsolatok nagy része szakítással, válással ért véget." – Kezdte dr. Hevesi Kriszta, szexuálpszichológus a Life.hu-nak.

A szakember kiemelte, hogy a jelenlegi létbizonytalanság a legtöbb embernél halálfélelmet, gyászt és frusztrációt okoz, amivel a személyes megküzdés is nagyon nehéz, ám ha egy fedél alatt két embernek kell ezzel szembenézni az gyakran súrlódáshoz vezet.

„Ennek az egyik oka az, hogy mindannyian más megküzdési stratégiát alkalmazunk. Az a legfontosabb, hogy összeilleszthető legyen ez a két megküzdési forma.

Az első konfliktusok akkor adódnak, amikor a felek más ritmusban élik az életüket, és ha ez egy kis lakásban történik, egy apró dologtól is hatalmassá duzzadhat a feszültség. Például ha az egyik fél jógázással szeretné kezdeni a napot, míg a másik a munkaügyekkel kapcsolatos telefonokat akarja elintézni ugyanabban a térben, ekkor lehetetlen, hogy mindkettejük akarata érvényesülni tudjon."

Dr. Hevesi Krisztina úgy véli, hogy a felek közötti feszültség feloldása is egyre nehezebb, hiszen manapság közös programot szervezni is szinte lehetetlen. Nincs lehetőségünk elmenni egy wellness hétvégére, de akár egy romantikus vacsorára sem a kedvenc éttermünkbe, ahol az együtt töltött minőségi idő kárpótolhat bennünket a szürke hétköznapok és a viták sérelmeiért. Az egész napot átölelő feszültség természetesen a szexuális együttlétekre is rányomja a bélyegét. Így igaz, hogy folyamatosan együtt vagyunk, mégsem figyelünk egymásra.

„Attól, hogy egész nap össze vagyunk zárva nem jelenti azt, hogy bármikor készen állunk egy intim együttlétre. Ha az egyik fél szexre invitálja a másikat, aki éppen a munkájába mélyed, nem biztos, hogy a párja kedvéért félbe tudja hagyni, és önfeledten beleveti magát egy délelőtti hancúrozásba. Ám ha mégis igent mond, az esetek nagy százalékában nem tud 100%-osan kikapcsolni, az agya továbbra is a munkáján zakatol. Ha pedig már gyerekek is vannak, akkor az is plusz nyomás lehet, hogy amiatt aggódunk, hogy ők nehogy rosszkor toppanjanak be a felnőttek szobájába." – Magyarázta a szexuálpszichológus, aki hozzátette, hogy sajnos az is gyakori probléma, hogy a párok nem eléggé kívánatosak egymás számára.

Vannak, akik bánathájat növesztettek és emiatt szoronganak vagy takargatják magukat, a nők inkább kényelmes, semmint szexis ruhákba bújnak otthon, a férfiak pedig sokszor az alapvető testi higiénia elmulasztása dacára várnák el az aznapi hancúrt.

„A férfiak számára nagyon fontos a vizualitás, ők akkor érzik magukat igazán férfinak, amikor megkívánják a nőt. A karantén szettekből teljesen kimaradnak a szűk szoknyák és a magas sarkú cipők, amiknek a hiányára sok férfi panaszkodik. Viszont annál több melegítő talált gazdára az egykor csinosan öltözködő nők körében is, sajnos ezek a szürke mackók csak nehezen izgatják fel a pasik fantáziáját. Bár ők sem hibátlanok, hiszen náluk gyakran előfordul a rendszeres tisztálkodás hiánya. Mindezek ellenére sokan hiányolják az otthoni spontán szexet. Pedig el kell mondanom, hogy igazából soha nem volt spontán a szex.

Gondoljunk csak vissza a kamasz éveinkre, amikor alig vártuk a hétvégét, hogy a szerelmünkkel aludhassunk, vagy az egyetemi éveket, amikor meg kellett szervezni, hogy ki mikor hagyja „egyedül" a kollégiumi szobatársát. Ugyanez igaz az összeköltözés időszakára is, amikor minimum azt meg kell várni, hogy a partnerünk hazaérjen, a házas években pedig a gyerekvállalás után a legtöbb intim együttlét komoly szervezést igényel. Ebből kifolyólag ki merem jelenteni, hogy szinte nem létezik a spontán szex." –Fejtette ki dr. Hevesi Krisztina, aki mindezek ellenére is úgy véli, hogy vannak még praktikák, amikkel felvillanyozható egy rossz állapotban lévő párkapcsolat is.

„Nagyon fontos, hogy még a karantén ideje alatt is legyen egy úgynevezett „mi időnk", amikor leülünk együtt vacsorázni, megnézünk egy filmet, kártyázunk, sétálunk, vagy együtt sportolunk a szabadban. Az érzelmi intimitás szempontjából ezek elengedhetetlen dolgok. Szeretném kihangsúlyozni, hogy egy boldog kapcsolat mindig két elégedett emberből tevődik össze.Ezért nagyon fontos dolog, hogy a saját testünket és lelkünket minden nap ápoljuk és legyünk önmagunkkal is elégedettek, mert enélkül nem élhetünk kiegyensúlyozott, harmonikus párkapcsolatban sem." –Tette hozzá a szakértő.