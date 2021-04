A királyi szakértő szerint Kate Middleton Fülöp herceg halálát követően méltó lesz a királynéi címre. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy közrejátszott abban, hogy Vilmos herceg és Harry újra szóba álltak egymássala botrányos Oprah interjú óta. Phil Dampier szerint Katalin hercegné „a királynőhöz hasonlóan nem haragszik és nem áll bosszút" - írja a Daily Mail.

Szerető csókkal és öleléssel vigasztalta Károly herceget, összehozta Vilmost és Harryt, és nagyon csendes méltóságot adott az eljárásnak.

- nyilatkozta a királyi életrajzíró, aki szerint a 39 éves cambridge-i hercegnő gyorsan megérett az őt illető titulusra.

A hercegné állítólag abban a beszélgetésben is részt vett, melyet Károly herceg folytatott két fiával a temetés után, hogy közbenjárjon a békülésben. Ami már csak azért is becsülendő, hisz róla is szó esett a híres Oprah interjúban. Ő azonban nem foglalkozik ezzel, csak a legjobbat akarja a királyi család számára.

Sokat tanult a királynőtől, ami a toleranciát és pragmatizmust illeti, nem reagálja túl a helyzeteket, hanem megpróbálja eldönteni, mi a legjobb hosszútávon. A királynőhöz hasonlóan ő sem haragszik és nem áll bosszút. Katalin rájött, hogy a királynőnek minden eddiginél nagyobb szüksége van rá és Vilmosra, és mindent megtesz a támogatásáért"

- tette hozzá a szakértő.