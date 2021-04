A híres burleszk-sztár Tempest Storm 93 évesen hunyt el. A művésznőért több híres férfi is rajongott, többek között Elvis Presley.

Tempest Storm minden idők egyik leghíresebb burleszk-sztárja volt. Annie Blanche Banks néven született, és pincérnőként dolgozott Los Angelesben, amikor egy vendég azt mondta, szerinte jól állna neki a burleszk.

Így a Follies Színházban kezdett dolgozni, és '56-ban a történelem legjobban fizetett burleszk-előadója lett. A férfiak odáig voltak érte, több híresség szeretője is volt, még Elvis Presley és Louis Armstrong is megfordult az ágyában. Négyszer is férjhez ment élete során, és egy lánya született - írta a People.