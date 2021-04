A hírek szerint Harry és Vilmos kapcsolata megromlott, amióta a fiatalabb testvér elhagyta a királyi családot és a tengerentúlra költözött. Most viszont Fülöp herceg temetése miatt Harry hazatért, és többször is találkozott a királynővel, édesapjával és a testvérével is.

A temetés után is együtt látták a testvérpárt, egy testbeszédszakértő, Elaine Swann pedig ki is elemezte, mi történhetett közöttük ekkor.

"Felismersz két testvért, akik egymás felé húznak. Azt hiszem, Harry mindent megtett, hogy közölje: 'Hé, tesó, tudod, még mindig itt vagyunk. Még mindig itt vagyok, és még mindig szeretlek''" – mondta a szakértő, aki szerint Vilmos erre nyitott is volt a testbeszéde alapján.

Ám a család egyik közeli barátja úgy tudja, még mindig nagy a feszültség a fivérek között, és nem állt helyre a bizalom. Ugyanis amiket Harry és Meghan mondott az Oprah-interjúban az mélyen érintette a családot. Még nem volt alkalmuk ezt tisztázni egymás között – írta a Daily Star.