Nem csak Kandit, de Lolát is folyamatosan arról faggatják barátnői, hogyan sikerült anyukájának ez a nagy fogyás! És Kandi persze megosztja a titkàt!

"Alig várom, hogy anélkül, hogy bármilyen felelősségem lenne, kényeztethessem az unokámat. Én meg csak kényeztetem, futok vele, szeretem, természetbe megyünk..."

-mondta Kandász Andi, aki nagy fogyásáról is beszélt.

"A nagy öröm az volt, hogy elindult végre a fogyás. Hetente 1-2 kilót elkezdtem fogyni, nem az izomból, hanem a hájból. Nagyon energikus vagyok, nem vagyok éhes, és mindig is gond volt az anyagcserémmel, de az is felgyorsult. A pajzsmirigy alulműködésem is normalizálódott"

-mondta Kandi.