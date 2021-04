Már már kézzel fogható a feszültség a Kihívók két játékosa, Buzás Dóri és Fülöp Marcell között.

Dóri nem tud veszíteni, ráadásul nagyon nehezen kezeli a kritikát is. Viselkedésével már többször kiborította csapattársait is. Az eddig versenyző társai ugyan már megszokhatták a lány hisztérikus viselkedését, ám a csak pár hete érkezett Fülöp Marci nem tudja türtőztetni magát a lánnyal szemben.

"Úgy tekint az Exatlonra, mintha az lenne az élete. Akármilyen inger, ami az általa elképzelteket felborítja, az megviseli őt, ez a pályán is kijött. Szerintem Dóri a lány hét miatt is feszült volt, de ő ezt negatív kritikaként élte meg, nem igazán értem, hogy miért, de valószínűleg más a felfogásunk. Ha az ember egy tényt közöl, azt nem kell felvenni, és erre fogni a pályán történt kudarcot. Dóri egy nehéz eset, nagyon szenzitív személyiség, egy ilyen társaságon belül tudni kell fokozottan alkalmazkodni. Bármilyen problémád van a másikkal, nem szabad neki teret engedni (...) Szerintem gond és óvodai szint, ha nem lehet megfogalmazni egy kritikát, mert nem is vita, hanem sértődés lesz belőle, amivel nehéz mit kezdeni"- magyarázta Fülöp Marci a Borsnak.