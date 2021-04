Hétvégén ünnepelte Kulcsár Edina és Szabó András Csuti kislánya, Nina az első születésnapját. A partin több fotó is született, amelyen a követők egy része úgy látta, hogy Edina állapotos.

Rá is kérdeztek a szépséges édesanyánál, aki azonnal reagált a találgatásokra.

"Neeem! Most nem bírnék el még egy babát! Sőt! Szerintem mi kettőél meg is állunk" - vallotta be Edina.

A kép megtekintéséhez kattints IDE.