A várandós nők gyakran kapnak – nem ritkán kéretlen – tanácsokat, melyek bár jó szándékkal hangzanak el, nem feltétlenül igazak, hasznosak. Dr. Farkas Kitti most megosztja a leggyakoribb tévhiteket, melyeket rossz tanácsként kapnak másoktól a praxisában hozzá forduló kismamák.

Fontosnak tartom, hogy ezeket a lelkileg is megterhelő mítoszokat eloszlassuk, és figyeljünk arra, hogy pozitív üzeneteket közvetítsünk a kismamák felé. Ha anya egészséges, jól érzi magát a testében és boldog, akkor az jó a gyermeknek és a családnak is - Dr. Farkas Kitti.

Lássuk a 4 leggyakoribb tévhitet, amit várandósság alatt elhisznek a kismamák!

1. Kettő helyett kell enni

A terhesség nem a fogyókúra időszaka természetesen, de nem is kell dupla mennyiséget enni. Érdemesebb inkább az ételek minőségére koncentrálni.

A szakértő szerint kiemelten fontos a várandósság alatt a megfelelő fehérje-, rost-, vitaminbevitel. Érdemes kerülni a finomított szénhidrátokat és az üres kalóriákat. Legjobb, ha a kismamák természetes összetevőket tartalmazó ételeket fogyasztanak, és nem terhelik a testüket feldolgozott élelmiszerekkel.

2. A sporttól elapad a tej

„A szoptatáshoz szükséges tejképződés döntően a szoptatási szokásokon, a pihenésen és a megfelelő folyadékfogyasztáson múlik, természetesen a kiegyensúlyozott táplálkozás is kell hozzá – emeli ki a Dr. Farkas Kitti. - Ha az anya mozog, sportol, akkor energikusabb és jobban bírja a gyűrődést. Szülés után egy regeneráló tornát, későbbiekre pedig könnyebb, otthon, akár a baba mellett is elvégezhető gyakorlatokat javaslok. Bármilyen aktivitást is végezzen a kismama, a lényeg a jóleső mozgás."

A mozgás nem csak az alakformálás szempontjából fontos: a gyermek kap egy feltöltődött, mosolygós anyát, az apa pedig lehetőséget arra, hogy kettesben építse a kötődést a gyerekkel és maga is kivegye a részét az első hónapokból.

3. A sörtől és a kelt tésztáktól több lesz a tej

„Az alkohol egyértelműen ellenjavalt a szoptatási időszakban. A pizza és a kelt tészta nem csak a zsírpárnát szaporítja, de álmossá, fáradékonnyá is tesz" – mutat rá Dr. Farkas Kitti.

Ha több tejre van szükség, a szakértő inkább egy kiadós pihenést és napi 3 liter vízfogyasztást javasol, mint egy extra adag kalóriát, mivel nincs olyan ételféleség, melyet feltétlenül enni kell ahhoz, hogy legyen tejtermelés.

4. Csak a szoptatási időszak után szerezhető vissza a korábbi alak

Egy jó diétás tervvel javítható az anyagcsere-működés, így pedig elérhető, hogy a szervezet a bevitt tápanyagokat hatékonyabban dolgozza fel és hasznosítsa energiaként, valamint kevésbé tárolja el zsírdepók formájában. Tehát a kismamáknak célszerű szem előtt tartani, hogy a táplálkozás célja az legyen, hogy energiát adjon a naphoz, és ne az, hogy a zsírpárnákat gyarapítsa.