Az igazán spirituális emberek szerint nem csak a személyiségünk, az alapvető tulajdonságaink, a jövőnk, vagy a párválasztásunk van megírva a csillagokba, hanem az is, hogy milyen ruhák azok, amiket a leginkább preferálunk. Mond a horoszkópod és mi megmondjuk, hogy mi van a gardróbodban.



Kos:

A Kos lányoknak szinte minden jól áll. Ruhatárukban ugyanúgy megtalálhatóak a klasszikus, nőies vonalvezetésű ruhadarabok, mint a vagány olykor már kihívó utcai szettek. Mivel tisztában van vele, hogy ezek mennyire jól állnak neki bátran váltogatja, sőt az is előfordul, hogy keveri őket. Alapdarabjai közül nem hiányozhat az elegáns púder színű blézer és a sportos farmerdzseki sem.

Bika:

A Bika nőkről köztudott, hogy imádják a divatot. Már kislány korában is a divatlapokat bújta a mese könyvek helyett, ezért felnőttként hatalmas késztetést érez arra, hogy ő maga is megmutassa napi outfitjét, vagy hogy divattanácsokkal lássa el a barátnőit. Ebből kifolyólag közülük kerül ki a legtöbb divatblogger és stylist. Akármikor találkozunk is vele, ő az a nő, aki mindig divatos és sikkes lesz.

Ikrek:

Az Ikreket a kettősség határozza meg az élete minden területén. Ez jellemző rá az öltözködésében is. Egy egyszerű szettben, akár egy kopott farmerben vagy melegítőben is ugyanolyan remekül érzi magát, mint egy dögös extrém összeállításban. Szettje mindig az adott napi hangulatától függ, de akármit is viseljen, mindenben ugyanolyan magabiztosan jelenik meg.

Rák:

A Rák hölgyek romantikus, érzékeny és nagyon kifinomult személyisége átitatja a ruhatárukat is. Egy egyszerű bevásárlás előtt is képes órákig öltözködni, és legszívesebben a családi kirándulásra is csipkés ingben és szoknyában menne. A szexi daraboknak olyannyira képtelen ellenállni, hogy ha teheti mindent megvesz, ami megtetszik neki.

Oroszlán:

Mindenki felkapja a fejét, ha egy Oroszlán nő belép valahová. Ő a nagybetűs NŐ! Magabiztos és tüzes, és ez nem csak a kisugárzásában, de az öltözködésében is megmutatkozik. Ha nem egy extravagáns tervezői szettbe bújik bele, akkor egy egyszerű, letisztult outfitet fog hatalmas kiegészítőkkel egyedivé tenni. Rajong az élénk, harsány színekért, amik minden évszakban remekül állnak neki.

Szűz:

Ő egy igazi finom, makulátlan hölgy, akit a letisztult, egyszerű nőies darabok jellemzik. Nem szereti a felrűnő szíveket, és ha valami egyszer bevált neki abból akár több darabot is képes vásárolni. Nem szereti a flancolást, ha bekukkantunk a gardróbjába biztos, hogy színek szerint rendezett tökéletesen rendben tartott ruhák tárháza fogad bennünket. Decens szettjeit, és az alapszíneket, néha csak a visszafogott virágminta törheti meg.

Mérleg:

A jegyből adódóan a Mérleg nőnek mi sem lehetne fontosabb, mint az összhang megtalálása. Mindig szívesen visel merész darabokat, de görcsösen figyel az egyensúlyra. A legtöbb esetben meg is találja az arany középutat, így viselete nem sok, és nem is kevés. Mindig egyedi és sikkes szetteket állít össze magának, amikben gyakran keverednek az oversize kissé maszkulin, és a szexi nőies darabok.

Skorpió:

Minden Skorpió nőben van valami megmagyarázhatatlan titokzatosság. Ez talán abból is adódik, hogy megjelenésük minden esetben tökéletes és kifogásolhatatlan. Már fiatal felnőttként megtalálja a saját stílusát és pontosan tudja, hogy mi az, ami a legjobban áll neki. Ezért egy idő után, már nem kísérletezik, tudatosan vásárol. Ettől lehet, hogy kiszámíthatóvá válik, de soha nem lesz egy cseppet sem unalmas.

Nyilas:

A Nyilas lányok mindig az alkalomhoz öltöznek. Egy otthon töltött hétvégén, vagy a több, mint egy éve tartó home office-ban biztos, hogy nem vesznek fel kényelmetlen, feszülős farmereket csak azért, hogy dögösek legyenek az íróasztal mögött. Szeretik a klasszikus, és kényelmes viseletet, de ha az alkalom megkívánja, eleresztik a fantáziájukat, és egy pillanat alatt Csipkerózsikává változnak. Kedvelik az élénk sminkeket, amivel a legegyszerűbb outfitet is extrán dögössé tudják tenni.

Bak:

A mindig realista és kissé földhözragadt Bak nőnek kifinomult öltözködési stílusa van. Imádja az alapdarabokat, és azokat a kapszula kollekciókat, amiket többféleképpen kombinálva is hordhat. Öltözködése azért lesz mindig makulátlan, mert a legegyszerűbb szettet is képes feldobni egy olyan kiegészítővel, amit csak azok vesznek észre, akik hozzá hasonlóan tényleg értenek a divathoz.

Vízöntő:

A Vízöntő havában született lányok amellett, hogy kerülik a feltűnést, ha olyan kedvük van bátran és magabiztosan viselnek állatmintás felsőket és nadrágokat is. Gyakran látjuk őket, egyszerű ám mégis szuperdögös szettben, egy egyszerű csipke inget szívesen kombinálnak motoros dzsekivel és egy vagány bokacsizmával.

Halak:

A Halak nő le sem tagadhatná, hogy igazi vízjegy. Imádja a lágy esésű, lebegő hatású ruhákat, talán éppen amiatt csak nagyon kevés nadrágot találunk a gardróbjában. Szeret egyszerűen, feltűnés nélkül megjelenni, de azzal, hogy egyszínű ruhájához extravagáns kiegészítőket választ, mindenki azonnal észreveszi a legnagyobb tömegben is.