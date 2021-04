Az énekesnő régen mutatta meg rajongóinak Brooklynt, a kutyusát. Most Király Linda egy közös képen pózol házi kedvencével, aki rengeteget nőtt azóta.

Király Linda köztudottam imádja a kutyusokat, ám nem rég elveszítette egyik házi kedvencét, Sevent, aki 17 évig volt vele. Szerencsére nem maradt teljesen egyedül az énekesnő, néhány hónapja ugyanis egy kölyökkutyát hozott az öreg boston terrier mellé.

Így most a kis Brooklyn jelenti számára a boldogságot. A kutyus azonban már nem is olyan kicsit, Linda most egy friss fotón mutatta meg őt a rajongóinak.