Újra elérkezett az évbnek az az időszaka, amikor nem csak a bikini bodyra hanem arra is egyre jobban vágyunk, hogy gyönyörű napbarnított bőrrel bújjunk bele a kedvenc fürdőruhánkba.

Sokunkat csábít a bronzosan ragyogó bőr, ám ha kifekszünk napozni sajnos számolnunk, kell azzal is, hogy nem csak a vágyott csoki barna bőrszínt kapjuk meg a Nap sugaraitól, hanem olyan kéretlen pigment foltokat is, amik talán soha nem múlnak el az arcunkról. Valamint fontos tisztázni azt is, hogy az anti-ageing azaz az öregedés megakadályozása vagy késleltetése csak a megfelelő fényvédő krémekkel lehet kellően hatékony.

A szoláriummal szintén hasonló a helyzet, amellett, hogy már néhány alkalom után egyenletes kellemes barna színű bőrt biztosít, sajnos olyan káros anyagokat is a bőrbe juttat, amik hosszú távon a bőrünk kiszáradáshoz, és öregedéshez is vezethetnek.

Mindezekkel együtt mégis nagyon sokan imádják, ha a hidegebb évszakban is kreol bőrrel büszkélkedhetnek. Van egy megoldás, ami nem csak a téli de a nyári barnaságot is maximálisan garantálja anélkül is, hogy a napozással kitennénk a bőrünket a káros sugaraknak, vagy szolárium okozta dehidratációnak.

Ez pedig nem más, mint az önbarnító krém.

Az önbarnító termékek rendszeres használata a legegyszerűbb és legbiztonságosabb alternatívája a garantált barnulásnak. Arról nem is beszélve, hogy a leégésre hajlamos emberek ettől jobb megoldást el sem képzelhetnének.

Ezeknek a termékeknek már számtalan típusa létezik a piacon, éppen ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő minőségűt válasszuk. Ellenkező esetben sajnos csúnya, sárgásbarna foltos bőr lesz az eredmény, amivel éppen az ellenkező hatást fogjuk elérni.

Ahhoz, hogy megtaláljuk a nekünk legmegfelelőbbet, érdemes minél többet kipróbálnunk, hiszen csak így deríthetjük ki, hogy a mi bőrtípusunknak melyik felel meg leginkább. Ám a próbálgatással is óvatosnak kell bánnunk, hiszen, ahogy azt már említettük egy számunkra nem megfelelő termékkel sajnos nagyon csúnyán meg lehet járni. A krém minősége mellett az is nagyon fontos, hogy az utasításoknak megfelelően vigyük fel a testünkre.

A legjobb minőségű önbarnító termékek, legyen szó krémről, gélről vagy spray formájú önbarnítóról, ugyanazzal az aktív összetevővel készülnek, amely a felkenés után intenzíven serkenti a bőrben lévő pigmentet. Így nem egy mesterséges barna színt kenünk magunkra, csupán csak fokozzuk a saját bőrtípusunk pigmentáltságát. Ezek a termékek azért is nagyon hasznosak, mert az alapvetően hófehérek és a kreol bőrűek is magabiztosan használhatják. A hatás mindkettejük esetében a saját bőrszínekhez fog igazodni.

Ezek azok a termékek, amik minden esetben természetes barnaságot adnak. Használatuk során biztos, hogy elkerülhetjük azt, hogy a testünk narancssárga színben tündököljön. Ezért ha önbarnító krémet vásárolunk érdemes a minőségi termékeket keresni még akkor is, ha jobban bele kell nyúlnunk a pénztárcánkba. Ha tehetjük, mindenképpen keressünk a hipoallergén terméket, mely egyben hidratáló, sőt magas faktorszámú fényvédőt is tartalmaz. Így biztosak lehetünk benne, hogy néhány nap barnaság után nem kell a bőrgyógyászatra rohannunk.

A minőségi, vitaminokkal dúsított, hipoallergén és vegán összetevőjű önbarnítóktól azoknak sem kell tartaniuk, akiknek szuperérzékeny és nagyon fehér bőrük van. Hiszen egy megfelelő összetételű krém biztos, hogy nem fogja blokkolni a pórusokat és irritálni az érzékeny bőrünket.

Nagyon fontos, hogy önbarnítás előtt mindenképpen menjünk egy gyantáztatni, vagy legalább otthon egy borotvával távolítsuk el a végtagjainkról még az apróbb szőrszálakat is. Ezt követően pedig, természetesen akkor, amikor már kevésbé irritált a bőrünk alaposan radírozzuk át, főleg a térd, a boka, a könyök és a sarok területeit.

Mielőtt felvinnénk a krémet a testünk legyen mindig teljesen száraz, hiszen a vizes bőrön nem tud kellőképpen beszívódni a hatóanyag, és a várt hatás helyett, csak egy ragacsos csomós állagot érünk el. Amikor azt tapasztaljuk, hogy teljesen megszáradt az önbarnítónk, fontos hogy kenjük át a bőrünket egy mélyhidratáló krémmel.

A barnítást soha ne sima kézzel végezzük, hiszen még a legjobb barnítók is annyira megfoghatják a tenyerünket, hogy napokig sem tudjuk majd lemosni magunkról. Ezért érdemes gumikesztyűben dolgozni, de mostanra vannak olyan prémium minőségű termékek, amikhez már speciális kesztyűt is kapunk ajándékba.

A helyes barnítási sorrendtől sem érdemes eltérni. Mindig a bokától haladjunk felfelé. Az arc barnításáról sem szabad megfeledkezni. Szerencsére ma már a legtöbb termékcsalád olyan univerzális krémeket dob piacra, amiket az arcunkon is alkalmazhatunk. Sőt egyes kozmetikai cégek már külön az arcunkra is készítenek önbarnító krémeket.