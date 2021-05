Az „Eslyn" néven futó művésznő sok időt tölt azzal, hogy az általa alkotott babák minden apró részletét tökéletesen kidolgozza, a bőrük színétől kezdve a körmeiken át a szem és az ajkak körvonaláig. Így egyáltalán nem hasonlítanak azokhoz a babákhoz, amelyeket a játékboltokban kaphatunk.

Sőt, már-már félelmetesen élethűek Eslyn alkotásai. Ám az igazi gyűjtők nem is játékként kezelik őket, hanem szinte úgy, mintha élnének. Még nevet is adnak nekik, és ruhákat is vásárolnak nekik...

Kattints a képre, és nézd meg őket!