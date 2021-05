Több rajongó kegyeletsértőnek és nagyon kulturálatlannak tartja, hogy a kereskedelmi csatorna a színész halála után is vetíti az antik tárgyakkal foglalkozó cég reklámját.

Az ügyben megszólalt a csatorna, akik miután észrevették a hirdetést, azonnal jelezték a reklámot befoglaló ügynökségnek, hogy nem szeretnék az adott hirdetést többet látni.

"Egyetértünk a kritikával, éppen ezért, amikor pénteken észleltük, hogy adásba került a csatornán a hirdetés, azonnal jeleztük a hirdetővel kapcsolatban álló ügynökségnek, hogy nem szeretnénk ezt a reklámot ilyen formában a felületünkön. Ennek azonban van egy technikai átfutása, de a hét elején már lekerül a hirdetés. Számunkra egyértelmű volt ez a lépés, hiszen a Gesztesi család néhány tagja is a csatornánál dolgozik, de az általános érzékenység miatt is ez a döntés született volna. Nem csak miattuk döntöttünk így, más, hasonló helyzetben lévő család esetében is megtettük volna ezt, ám azt is hozzá kell tennem, a családtagok nem jelezték nekünk, hogy sérti őket ez a reklám" - nyilatkozta a Blikknek Réti Dóra, a csatorna sajtófőnöke.