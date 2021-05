Ötven éves lett a Quimby frontembere Kiss Tibi. A zenekar tavaly nyáron bejelentette, egy kis időre visszavonul, mert az énekesnek terápiára van szüksége. Egyelőre nem tudni, mikor térnek vissza, a rajongók bíznak benne, hogy hamarosan újra láthatják őket a színpadon.

Kiss Tibi május 10-én ünnepelte születésnapját, ennek alkalmából pedig zenésztársai idézték fel a legkedvesebb emléküket a Szeretlek Magyarországnak.

„Az Ékszerelmére album elkészülésének idején egyszer Liviusnál aludtam valahol a budapesti belvárosban, ott volt Tibi is és még néhány haver. Emlékszem, egész éjszaka ez a lemez ment végtelenített ismétlésben, próbáltam volna aludni, de egyszerűen képtelenség volt. Valamiért egyikünket se vitt rá a lélek, hogy kikapcsoljuk, sőt én félálomban még fel is keltem egyszer és azt kiabáltam, hogy „basszus, ez olyan jó, mint a Beatles!" Nekem azóta is ez az album jelenti a csúcspontot a Quimby-életműben. Később sokat sztoriztunk a nagymamája lakásának lépcsőjén ülve, és többször horgásztunk is együtt, például Lovasinál Orfűn" - emlékezett vissza Czutor Zoli.