A májfoltok (melazma) barnás színű, általában a karon, kézfejen, homlokon, arcon megjelenő pigmentfoltok. Azokon a területeken jönnek elő, amelyeket gyakran ér a nap, ugyanis éppen az hozza elő őket. Ilyenkor a bőr pigmenttermelő sejtjeiben megnő a melaninpigment aránya, ezért sötétebb színűvé válik az a terület. Ez hosszú évek folyamata, az addig ért napsugárzás hatására alakulnak ki egy bizonyos idő után.

A pigmentfoltok mintegy 90 százalékban a nőket érintik, és 30 százalékban öröklött hajlam. De előfordulhat terhesség alatt is, illetve hormonális problémák, a fogamzásgátló vagy a hydantoin tartalmú gyógyszerek is okozhatják.

A májfoltok szerencsére nem jelentenek veszélyt, az évek múlásával sem fordulnak át rosszindulatú elváltozásba, csupán esztétikailag lehetnek zavaróak. Ezért sokan szeretnének megszabadulni tőle.

A legfontosabb alapszabály - ha nem akarjuk, hogy a májfoltok látványosabbak legyenek, és egyre nagyobb felületen jelenjenek meg a bőrünkön - az a napfény és a szolárium kerülése. Ha pedig ez nem lehetséges, akkor a megfelelő fényvédelem biztosítása. Sajnos azonban a már meglévő májfoltok ettől nem fognak eltűnni.

Léteznek házi praktikák is, amelyekkel halványíthatjuk a nem túl erős foltokat.

Az egyik ilyen csodaszer a citrom, amely a benne lévő savval hámlasztja, és világosítja a bőrt. Egy fél citrom levét keverd össze ugyanennyi vízzel, és egy vattapamacs segítségével vidd fel az arcodra, majd 15 perc után mosd le. Ezt napi kétszer is megismételheted.

A méz és a joghurt együttes ereje is segíthet: 1-1 teáskanálnyit használj mindkét összetevőből, keverd el, majd kend az arcodra, és hagy rajta 30 percig. Alkalmazd naponta egyszer.

Ha felszeletelt uborkát teszel a bőrödre szintén sokat halványíthatsz a pigmentfoltokon. Ráadásul fiatalító hatással is bír, és kiválóan összehúzza a bőrt. Érdemes 20-30 percig rajtahagyni. Ám a lereszelt uborka joghurttal összekeverve is szuper eredményt hozhat.

Az aloe veraában lévő zselés folyadék szintén hámlasztó hatású, és segíti az új bőrsejtek képződését, ezt is használhatod naponta.

Léteznek ezenkívül direkt erre a célra kifejlesztett kozmetikumok is. Ám ha nem használnának sem ezek sem a házi praktikák, vagy nem halványodtak el annyira a foltok, amennyire szeretted volna, érdemes lehet professzionális megoldások után nézni.

Ilyen például a lézeres kezelés. Ezt a bőrgyógyász végzi, és több alkalom is szükséges lehet. A foltok ilyenkor elnyelik a lézerfényt, és megszűnik az elszíneződés. A kezelés alatt hűvös zselével igyekeznek csökkenteni az irritációt. Ezt követően pár nap alatt lehámlik a bőr, ki is pirosodik valószínűleg, majd két hét alatt újra regenerálódik. A kezelések között akár 6-8 hétnek is el kell telnie. Érdemes inkább a téli időszakban elvégezni, mivel jobb, ha nem éri napfény ilyenkor a bőrt.

A másik eljárás a fagyasztás, amely során -196 fokos folyékony nitrogént juttatnak a bőrre, ami tulajdonképpen kisebb fagyási sérülést idéz elő, majd ezt követően pár nap múlva lehámlik a bőr, majd új hámréteg keletkezik.

Jó megoldás lehet a szakember által végzett AHA-savas hámlasztás is, amely mélyebb rétegekben megy végbe, mint amikor az otthoni praktikákkal igyekszünk megújítania bőrt. Ugyanúgy hatásos a májfoltok ellen a gyógynövényes mélyhámlasztás is.

A mikrodermabráziós kezelések is segítenek a pigmentfoltok eltüntetésében. Ilyenkor egy gyémántfej segítségével csiszolják le a bőr felszíni rétegét, így eltűnhetnek az elszíneződött hámsejtek. Ez a módszer kiváló más bőrhibák, kisebb hegek eltűntetésére is.

Ám fontos tudni, hogy ezek nem feltétlen jelentenek végleges megoldást, napfény hatására újra előjöhetnek a kis foltok, így nagyon fontos annak az elkerülése.