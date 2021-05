Nagy volt a boldogság a Berki családban, amikor kiderült, hogy Mazsi babát vár. Most arra is fény derült, hogy az újdonsült jövevény kislány lesz, így erősíti a nőuralmat a családban. Krisztián nagyon vágyik egy trónörökösre, egy kisfiúra is, bár az elmúlt időszak hormonváltozásai őt is megviselik.

Megmondtam neki, hogy én még három gyermeket szeretnék tőle, de most, az elmúlt időszak hormonváltozásai miatt ezt újra kell gondolnom. Ugyanis egy nap négyszer válunk, és hatszor békülünk ki. Lehet, hogy Natikával együtt szeretnék majd három gyermeket. Most jöhet az első szerelemgyerekünk, utána pedig jöhet egy királyfi, egy trónörökös" – mondta Berki Krisztián a Borsnak.

Mazsi is elismerte, hogy a terhesség nagyon érzékennyé tette. Sokszor vannak hangulatingadozásai és teljesen váratlanul elsírja magát. Így valóban előfordul, hogy egy nap akár négyszer vagy hatszor is válnak, utána pedig saját magát sem érti.