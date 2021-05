Harry herceg újabb bombát robbantott, amikor egy mentálhigiénés podcastban arról beszélt, hogy családjával azért költözött Kaliforniába, hogy megtörje a királyi család tagjaként elszenvedett fájdalom körforgását, hogy ezt saját gyermekei már ne vigyék tovább. Sussex hercege beismerte azt is, hogy először húszas évei elején akarta elhagyni a királyi családot, mivel megviselte, ami édesanyjával történt. Meghan bátorítására kezdett terápiára járni, mely sokat segített neki - írja a Daily Mail.

Harry úgy gondolja, hogy édesapja, Károly herceg szenvedett attól, ahogy a királynő és Fülöp herceg nevelték őt, majd vele ugyanúgy bánt, ahogy annak idején vele bántak.

Nem hiszem, hogy ujjal kellene mutatnunk vagy bárkit is hibáztatnunk kellene, de mindenképpen, amikor a gyermeknevelésről van szó, ha valamilyen fájdalmat vagy szenvedést megtapasztaltam az apám vagy szüleim által esetleg elszenvedett fájdalom vagy szenvedés miatt, én biztosan meg fogom szakítani ezt a ciklust, hogy ne adjam tovább"

- nyilatkozta Harry, aki innentől fogva a családja és saját mentális egészségét helyezi majd előtérbe.

A herceg a királyi életet „a Truman Show-hoz és az állatkertben való szerepléshez" hasonlította. Bevallotta, hogy fiatal korában vadul bulizott, ivott és drogot is fogyasztott, de mindezt a gyermekkori traumáinak tudta be. Hamar átlátta, miről is szól és hogyan működik a királyi élet és köszöni szépen, nem kér belőle.