A '90-es évek legszörnyűbb manikűrjét hozta vissza Kylie Jenner

A világszerte ismert Instagram-modell és valóságshow-sztár, Kylie Jenner megmutatta frissen elkészített manikűrjét, amit még a rajongói se tudnak hova tenni. Kylie egy olyan körömstílust választott, amely a '90-es években hihetetlenül népszerű volt, de az elmúlt években csak horrorsztoriként emlegettük.

Kylie Jenner körmei a szakértők szerint mindig trendteremtőek.

Forrás: WireImage

Kylie Jenner megosztó műkörme

Kylie a mostani mani-pedi időpontjára egy retró ötlettel érkezhetett, mert egy vastag, mélyen ülő, fehér, francia manikűrt csináltatott. Bár a francia köröm nem újdonság, de ez a retró festési stílus teljesen elüt a most menő minimalista dizájntól.

A '90-es évek francia manikűrje

Kylie Jenner műkörmét a sztárkörökben ismert mester, Zola Ganzorigt álmodta meg. Zola állandó vendégei között megtalálható Hailey Bieber, Sabrina Carpenter és Sydney Sweeney is. A manikűrös minden vendégéről büszkén posztol, azonban a legfrissebb bejegyzése Kylie-val most egy komoly véleményháborút generált. A megosztó dizájn sokakat meglepett, hiszen nem passzol Kylie alapvetően letisztult és visszafogott luxusstílusához. A körmös az ellentmondásos eredmény mellett megmutatta azt is, hogy egy '90-es évekből fennmaradt női magazin címlapja volt az új művének inspirációja.

Pamela Anderson és Jennifer Lopez egykori francia manikűrje.

Forrás: Getty Images

A '90-es években olyan hatalmas ikonok viselték rendszeresen a vastag francia műkörmöt, mint Pamela Anderson, Britney Spears, Jessica Alba és Jennifer Lopez. Az eredeti trend leginkább hagyományos vagy szűkített kocka formában volt népszerű, de úgy tűnik, Kylie ezt továbbgondolta, és saját stílusához alakítva mandula formát kért. Kylie új manikűrjének természetesen rajongói is vannak, mivel már a fotók megjelenése után rengetegen büszkélkedtek azzal a TikTokon, hogy ők is elkészíttették a legfrissebb Jenner-stílust. Tekintettel arra, hogy a vékony szemöldök és a telitalpú papucs is visszatért, úgy néz ki a '90-es évek továbbra is a meghatározó múzsája lesz az elkövetkezendő időszaknak.