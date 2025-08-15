Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Őrülten szexi bikinis fotókkal ünnepelte 59. születésnapját Halle Berry

2025.08.15.
Augusztus 14-én ünnepelte születésnapját a hollywoodi sztár, aki még mindig korát meghazudtoló formában van. Halle Berry 59 évesen egy szexi arany színű bikiniben ünnepelt, és a boldog pillanatokat a rajongóival is megosztotta az Instagramon.

Hihetetlen, de igaz! Halle Berry csütörtökön ünnepelte az 59. születésnapját. A sztár akár 20 évet is letagadhatna, de miért is tenné, ha közel a 60-hoz is ilyen bomba formában van?!

Jury Member Halle Berry attend the closing ceremony red carpet at the 78th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 24, 2025 in Cannes, France. (Photo by Daniele Cifala/NurPhoto) (Photo by Daniele Cifalà / NurPhoto via AFP)
Az évek múlásával egyre szebb lett Halle Berry
Forrás: NurPhoto

Halle Berry alig változott az elmúlt évtizedekben

Bár kétség kívül érettebb lett, kizárólag a szó legnemesebb értelmében, a testalkata nem változott, vagy, ha mégis, akkor is csak előnyére. Az 59 éves színésznő arany színű bikinijében mutatta meg a világnak, hogy a kor valóban csak egy szám, amit ő látva még hozzávetőlegesen sem tudna megtippelni, aki nem tudja, hol tart most a sztár az éveinek számlálásában

Talán nem is érdemes a korával foglalkoznia senkinek, inkább irigykedni érdemes rá, amiért még mindig ugyanolyan szexi, mint akár 2-3 évtizede. Nem csak az alakját, az akaraterejét és a kitartását is elfogadná bárki, hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen alak jóval 50 felett nem magától terem. 

Íme, hogy mutatott a születésnapján apró fürdőruhában Halle Berry!

 

