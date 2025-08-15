Őrülten szexi bikinis fotókkal ünnepelte 59. születésnapját Halle Berry

Hihetetlen, de igaz! Halle Berry csütörtökön ünnepelte az 59. születésnapját. A sztár akár 20 évet is letagadhatna, de miért is tenné, ha közel a 60-hoz is ilyen bomba formában van?!

Az évek múlásával egyre szebb lett Halle Berry

Forrás: NurPhoto

Halle Berry alig változott az elmúlt évtizedekben

Bár kétség kívül érettebb lett, kizárólag a szó legnemesebb értelmében, a testalkata nem változott, vagy, ha mégis, akkor is csak előnyére. Az 59 éves színésznő arany színű bikinijében mutatta meg a világnak, hogy a kor valóban csak egy szám, amit ő látva még hozzávetőlegesen sem tudna megtippelni, aki nem tudja, hol tart most a sztár az éveinek számlálásában.

Talán nem is érdemes a korával foglalkoznia senkinek, inkább irigykedni érdemes rá, amiért még mindig ugyanolyan szexi, mint akár 2-3 évtizede. Nem csak az alakját, az akaraterejét és a kitartását is elfogadná bárki, hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen alak jóval 50 felett nem magától terem.

Íme, hogy mutatott a születésnapján apró fürdőruhában Halle Berry!