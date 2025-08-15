Igazi filmes legenda tűnt fel a Wednesday 2. évadában, és mindenkivel feltörölte a padlót – Te észrevetted?

A nagy sikerű Wednesday-sorozat mindig képes meglepetéseket okozni. A misztikus Hester Frumpot, Moritcia Addams édesanyját megformáló Joanna Lumley nevét kevés fiatal ismeri, pedig fél évszázados karrier áll mögötte, mely során bebetonozta magát Hollywoodba. A Wednesday 2. évadának veteránja igen színes filmográfiával büszkélkedhet.

A Wednesday 2. évadában egy igazi legenda alakítja a címszereplő nagyanyját.

Forrás: Northfoto

Kicsoda Hester Frump a Wednesday 2. évadában?

Wednesday Addams kalandjainak második szezonjában nemcsak a fekete humorú copfos pszichopata, hanem annak galád pereputtya is nagyobb szerephez jut, mely kifejezetten jól áll a Netflix-sorozatnak. A Wednesday az új karakterek terén nem bízott semmit a véletlenre: ebben a szezonban tűnik fel Hester Frump, Morticia Addams édesanyja, akinek lányával való ambivalens kapcsolata nagyban árnyalja a femme-fatale matriarcha karakterét.

Frump-nagymama karakerét nem akárkire bízták: Joanna Lumley csatlakozott Jenna Ortega és Catherine Zeta-Jones fémjelezte szereplőgárdához.

A brit színésznő pedig nem holmi no-name amatőr, hanem igazi veteránnak számít Hollywoodban, aki a képernyő mellett a filmvásznat is meghódította.

Túl a Nevermore-on: kultikus sorozatsztár a Wednesday 2. évadában

Joanna Lumley egy ajándékszerepet kapott a Wednesday friss-ropogós évadában, aki már akkor sorozatokban szerepelt, amikor szüleink jószerivel még kósza gondolatok sem voltak. Ugyanis először az 1957 és ’67 között futott Emergency Ward 10 egy epizódjában tűnt fel. Ez jó ugródeszkának bizonyult, mivel igen nagy tévés karriert futott be.

Legsikeresebb sorozata a Pusszantlak, drágám! (Absolutely Fabulous) volt, ahol a kiégett, láncdohányos karaktere közönség kedvenccé vált, de remek volt köztük a kémia Jennifer Saundersszel is.

Ezen felül a Roseanne, Szeretők, valamint az Elhagyott játékok sorozatokban is feltűnt, legutóbb pedig az Amandaland néhány epizódjában láthattuk a színésznőt.

Producerként is kipróbálta magát, több ismeretterjesztő sorozatot fémjelzett, melynek egyik részében a Dunán hajózott végig. Utóbbi Joanna Lumley és a Duna: Európa leghatalmasabb folyója (Joanna Lumley's Danube: Europe's Mightiest River) címen található meg.