Közel a vég? — Károly király már csak bottal tud járni, és whiskyvel csillapítja a fájdalmát

2025.08.15.
„Mindent megteszek, amit tudok” – lihegte a brit uralkodó, miközben egy sétapálcával araszolt norfolki birtokán. Bennfentesek szerint Károly király tragikus beismerése a legújabb jele annak, hogy „vesztes csatát vív” a rákkal.

Egyes források szerint Károly király nagyon gyenge, és ezzel tisztában is van. Bennfentesek szerint az uralkodónak nincsenek illúziói, küzd a rák ellen, de tisztában van vele, hogy vesztes csatákat akar megnyerni. 

Forrás: POOL

Károly király nagyon gyenge

Egy forrás szerint a 76 éves „Károly király jelenleg nagyon gyenge, és tudja, hogy hamarosan eljön a vég”.

„Bottal csoszog – és iszik, különösen whiskyt, hogy elnyomja a fájdalmat és a kétségbeesést, amit érez. Szomorú vég ez számára, de ahogy mindenkinek mondja, mindent megtesz, hogy megőrizze a hidegvérét” — állítja a forrás.

A uralkodóról nemrégiben készítettek egy új portrésorozatot Sandringhamben, a 20 000 hektáros vidéki birtokán, ahol bár nyugodtnak tűnt, de egy fa sétabotra támaszkodott. Források szerint a fotózáson „nagyon bátran viselte fájdalmát”, hogy a fotókon ne látszódjon, mennyire nincs jól.

A Sandringham hivatalos Instagram-fiókján megosztott képeken Károly a Topiary Gardenben sétál – egy gondosan kialakított térben, amelyet a Westminster apátság Cosmati-burkolata ihletett –, ami jól mutatja, hogy egészségügyi problémái ellenére továbbra is szenvedélyesen foglalkozik kertészettel.

Károly király egészségi állapota romlott

Egy királyi bennfentes forrás szerint: 

„Egészségi állapota az elmúlt hónapokban jelentősen romlott. A sétabot már nem csupán egy hagyományos kiegészítő a királyi portrékon, hanem szükségszerűség lett. A király nehéz, vesztésre álló küzdelmet vív betegségével, és a kellemetlenségeket whiskyvel próbálja enyhíteni.”

Riadóztatták Vilmost és Katalint — A trónörököst és feleségét arra kérték, legyenek felkészülve

Veszélyben lehet a walesi hercegi pár otthona. Az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége arra kérte katalin hercegnét és Vilmos herceget, hogy készüljenek fel, mert a sárga riasztás őket is érintheti.

Hatalmas bakit vétett a brit királyi család: a 75 éves Anna hercegnő hanyagság vagy az AI áldozata lett

Hibázott a Buckingham-palota. A királyi weboldalon megjelent összeállításban egy pont valótlan információt közölt az Anna hercegnő 75. születésnapja alkalmából közzétett hivatalos ténylistájában. Ezt később eltávolították.

Így fogj magadnak gazdag férjet! − Beatrice hercegnő férjének exe megmondja a tutit

Az, hogy jó férjet találjon magának az ember lánya, nem a 21. század sajátja. A nők évszázadokkal korábban és mai is arra törekszenek, hogy választottjuk mellett jó anyagi helyzetben éljenek. Persze, ma már nem mindenkit az motivál, hogy gazdag férjet fogjon, sőt... egyre többen akkor érzik magukat biztonságban, ha a saját lábukon is megállnak, bármi történik is.

 

 

