Közel a vég? — Károly király már csak bottal tud járni, és whiskyvel csillapítja a fájdalmát

Egyes források szerint Károly király nagyon gyenge, és ezzel tisztában is van. Bennfentesek szerint az uralkodónak nincsenek illúziói, küzd a rák ellen, de tisztában van vele, hogy vesztes csatákat akar megnyerni.

Egy forrás szerint a 76 éves „Károly király jelenleg nagyon gyenge, és tudja, hogy hamarosan eljön a vég”.

„Bottal csoszog – és iszik, különösen whiskyt, hogy elnyomja a fájdalmat és a kétségbeesést, amit érez. Szomorú vég ez számára, de ahogy mindenkinek mondja, mindent megtesz, hogy megőrizze a hidegvérét” — állítja a forrás.

A uralkodóról nemrégiben készítettek egy új portrésorozatot Sandringhamben, a 20 000 hektáros vidéki birtokán, ahol bár nyugodtnak tűnt, de egy fa sétabotra támaszkodott. Források szerint a fotózáson „nagyon bátran viselte fájdalmát”, hogy a fotókon ne látszódjon, mennyire nincs jól.

A Sandringham hivatalos Instagram-fiókján megosztott képeken Károly a Topiary Gardenben sétál – egy gondosan kialakított térben, amelyet a Westminster apátság Cosmati-burkolata ihletett –, ami jól mutatja, hogy egészségügyi problémái ellenére továbbra is szenvedélyesen foglalkozik kertészettel.

Károly király egészségi állapota romlott

Egy királyi bennfentes forrás szerint: