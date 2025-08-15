Közel a vég? — Károly király már csak bottal tud járni, és whiskyvel csillapítja a fájdalmát

Egyes források szerint Károly király nagyon gyenge, és ezzel tisztában is van. Bennfentesek szerint az uralkodónak nincsenek illúziói, küzd a rák ellen, de tisztában van vele, hogy vesztes csatákat akar megnyerni.
Egy forrás szerint a 76 éves „Károly király jelenleg nagyon gyenge, és tudja, hogy hamarosan eljön a vég”.
„Bottal csoszog – és iszik, különösen whiskyt, hogy elnyomja a fájdalmat és a kétségbeesést, amit érez. Szomorú vég ez számára, de ahogy mindenkinek mondja, mindent megtesz, hogy megőrizze a hidegvérét” — állítja a forrás.
A uralkodóról nemrégiben készítettek egy új portrésorozatot Sandringhamben, a 20 000 hektáros vidéki birtokán, ahol bár nyugodtnak tűnt, de egy fa sétabotra támaszkodott. Források szerint a fotózáson „nagyon bátran viselte fájdalmát”, hogy a fotókon ne látszódjon, mennyire nincs jól.
A Sandringham hivatalos Instagram-fiókján megosztott képeken Károly a Topiary Gardenben sétál – egy gondosan kialakított térben, amelyet a Westminster apátság Cosmati-burkolata ihletett –, ami jól mutatja, hogy egészségügyi problémái ellenére továbbra is szenvedélyesen foglalkozik kertészettel.
Egy királyi bennfentes forrás szerint:
„Egészségi állapota az elmúlt hónapokban jelentősen romlott. A sétabot már nem csupán egy hagyományos kiegészítő a királyi portrékon, hanem szükségszerűség lett. A király nehéz, vesztésre álló küzdelmet vív betegségével, és a kellemetlenségeket whiskyvel próbálja enyhíteni.”
