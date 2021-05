A gyönyörű, 35 éves Playboy-modell mostanra bánja, hogy mintegy ötvenszer feküdt kés alá, és azt kívánja, bár ne tette volna. Junak legalább négyszer volt zsírleszívása, a karantén alatt azonban rájött, hogy a beavatkozások nagy része kidobott pénz volt, hiszen sporttal is hasonló eredményt lehet elérni, ráadásul utóbbi a lélekre is jó hatással van.

"Nagyon megbántam, hogy annyit költöttem műtétekre. Az edzéseknek köszönhetően ráadásul az önbizalmam is megnőtt, szóval csak jótékony hatása van"

- magyarázta a modell a Daily Starnak.

Ju nem csak a külseje, és a lelki egyensúlya miatt imád edzeni, de azért is, mert a sportnak köszönhetően az állóképessége is sokat nőtt, úgyhogy a szexet is sokkal jobban bírja.