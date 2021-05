Harry herceg tovább folytatja a kitárulkozást, Oprah vendégeként egy új dokumentumfilmet forgatott "The Me You Can't See" ("A valódi önmagam, akit nem láthatsz") címmel, melyben Lady Gaga és Glenn Close is szerepel. Ezzel még önmagában nem lenne gond, az viszont sokaknál kiverte a biztosítékot, hogy a dokumentumfilmet népszerűsítő előzetesben bevágtak egy pár képkockát Diana hercegnő temetéséről is - írja a Mirror.

Nagy kár, hogy promóciós anyagként kezeli ezeket a felvételeket édesanyja temetéséről, melyek életének egy nagyon szomorú időszakában készültek"

- nyilatkozta az egyik királyi szakértő a Good Morning Britain műsorban.

Susanna Reid műsorvezető szerint ez már inkább káros, mint hasznos, hogy Harry ilyen sokat beszél a mentális egészségéről és családi problémáiról. Míg műsorvezető társa megvédte a herceget, szerinte ezzel csak segíteni szeretne az embereknek.

"Bárki, aki terápiára megy, hasonló beszélgetésekbe fog bonyolódni, de nem vagyok biztos benne, hogy a szülei hallani akarják ezt a beszélgetést. Ez annyira személyes - teljesen támogatom, hogy a mentális egészségről beszéljen -, csak azt gondolom, hogy amikor minden okot elárul, akkor már másokat is belerángat"

- tette hozzá Susanna, műsorvezető társa szerint azonban Harry nem beszélhet úgy mentális problémáiról, hogy ne hozná szóba családi hátterét.