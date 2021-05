Az emberek mindig is érdeklődve tekintettek a csillagokra, s már évezredekkel ezelőtt is, szinte az összes kultúra, az égen kereste a választ a kérdéseire. A csillagok pedig válaszoltak nekik...

Babilonban, Arábiában, Indiában és Kínában is sok esetben a papok segítségét kérték az uralkodók, ha fontos államügyekben kellett dönteniük. Az asztrológusok pedig a csillagok állását figyelembe véve adtak választ a feltett kérdésekre, de a középkorban a gyógyításban is nagy szerepet játszottak az égi képletek.

Manapság – bár sokan babonaságnak tartják – szintén gyakran fordulnak az emberek az asztrológiához egy-egy kérdéses élethelyzetben, mert a csillagok szinte bármire választ adhatnak.

Születési asztrológiaEz a legszélesebb körben ismert asztrológia, amely a születési horoszkóppal foglalkozik. Ennek segítségével kibontakozhat előttünk az életutunk és jobban megismerhetjük önmagunkat – erősségeinket, gyengeségeinket - és a lehetőségeinket.

Jövendölő asztrológiaA jövendőmondás már évezredek óta összekapcsolódik az asztrológiával, mivel egyes megfigyelések szerint, a bolygótevékenységek és a velük egy időben történő földi események között szoros összefüggések lehetnek. Éppen ezért egy jövendölő asztrológus előre láthat bizonyos eseményeket, például kedvező lehetőségeket vagy éppen ellenkezőleg, bizonyos akadályokat.

Tanácsadó asztrológiaA válságok idején a legtöbb ember szívesen fordul asztrológushoz útmutatásért. Egy jó tanácsadó asztrológus olyan, mint egy terapeuta (sok esetben van is ilyen képzettségük), aki megérti és megerősíti a zsákutcába jutott embert és segít neki kiutat találni azáltal, hogy megmutatja, nem csak az addig tapasztalt és berögzült módon reagálhat bizonyos szituációkra.

KapcsolatelemzésKapcsolatelemzéskor két ember horoszkópját veti össze a szakember, s ennek segítségével meg tudja állapítani, hogyan tudnak együttműködni a felek, milyen típusú nehézségekkel kell szembenézniük vagy milyen lehetőségek tárulnak fel előttük közös útjuk során.

Orvosi asztrológiaAz orvosi asztrológia múltja igen régre nyúlik vissza és bizony még ma is sokan kíváncsiak rá, főleg, ha valamilyen visszatérő vagy hosszas betegség kínozza őket. Az orvosi asztrológia meg tudja mondani, mikor ütötte fel először a betegség a fejét, s hogy milyen rejtett okok – egyes elemek hiánya vagy többlete - vezettek a tünetek kialakulásához.

Kérdő asztrológiaMindenki szeret a kérdéseire egyértelmű választ kapni, főleg ha egy–egy élethelyzetben bizonytalan. A kérdő asztrológia olyan egyszerű kérdésekre adhat választ, minthogy érdemes-e munkahelyet váltani vagy lecserélni a régi autót egy újra. A kérdés felmerülésének pillanatára az asztrológus megrajzolja a horoszkópot, majd egy adott szabályrendszert követve eljut a megoldásig.

Mundán asztrológiaA mundán asztrológia segítségét már a régi államférfiak is igénybe vették a nagy politikai döntések vagy háborúk előtt. Ma is népszerű ez a típusú jövendölés, ugyanis az erre szakosodott asztrológusok képesek megjósolni a világ társadalmi és gazdasági trendjeit, amelyből bizony sokat lehet profitálni – akár anyagilag is.