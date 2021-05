Az alváshiány számtalan olyan kellemetlen tünetet okozhat, ami nagymértékben rontja az életminőségünket. Azok az emberek, akik nem alszanak naponta minimum hat órát évente akár több mint tíz kilót is hízhatnak.

Kétféle ember létezik. Vannak a hétalvóak, akik imádnak aludni és bárhol bármikor képesek rá, hogy mély álomba merüljenek, ők azok, akiket egy atombomba robbanása sem tudná felébreszteni. Az ő szöges ellentéteik azok az emberek, akik csak hosszas forgolódás után tudnak elaludni, és szinte alig várják, hogy újra felkeljen a Nap. Manapság a magyarok több mint harminc százalékának van valamilyen alvásproblémája. A pihentető alvás legalább olyan fontos, mint az egészséges étkezés, vagy a rendszeres testmozgás. Hiszen nem csak a testi, de a lelki egészségünkre is hatással van. Annak ellenére, hogy a jó alvás a teljes és egészséges élet része csak nagyon kevés szó esik róla. Azt is csak kevesen tudják,hogy az alvás világnapot is kapott, idén március 18.-án volt az éjszakai regeneráció azaz, az alvás világnapja.

Egy kutatásból kiderült, hogy hazánkban átlagosan 7 óra 20 percet alszunk, ez a felnőtt emberek számára ajánlott hét és kilenc óra közötti alvásidőnek a minimuma. Ez azért is jelent gondot, mert az alváshiány számtalan egészségügyi problémának lehet a gyökere, elsősorban a szomatikus betegségek előidézője.

Az ágyban töltött órák számának ténylegesen mindössze csak a fele hasznosul, ezért ha huzamosabb ideig kevesebb, mint hat órát alszunk megeshet, hogy évek múlva súlyos betegségekkel kell szembenéznünk, sőt egy év alatt akár 12 kilóval is gyarapodhatunk. Hiszen egy kutatás szerint azok az emberek, akik hat órát vagy annál kevesebbet szánnak alvásra havonta minimum 90 dekagrammot híznak.

Azoknak pedig, akik jóval kevesebbet alszanak a szükséges minimum óraszámnál, azaz öt esetleg négy vagy akár csak három órát szánnak a testük regenerációjára sokkal nagyobb esélyük van a rákos megbetegedésre, mint, azoknak, akik hét vagy nyolc órán át alszanak. Egy kutatás eredménye azt mutatja, hogy az éjszakai műszakban dolgozó nők körében 1,5-ször magasabb az emlőrák kialakulása, mint azoknál, akik kizárólag nappal folytatnak folyamatos munkavégzést.

Mivel a szervezetünk olyan, akár egy összetett rendszer, amiben minden mindennel összefügg ezért az alvás, és az alváshiány megoldása vagy kiváltója lehet akár egy-egy népbetegségnek is. Az alváshiány a 2-es típusú cukorbetegség a depresszió és az elhízás melegágya. Ám megfelelő életmódváltással kezelhetőek és szinten tarthatóak.

Sok cukorbetegséggel diagnosztizált beteg csak az étrendjét változtatja meg, holott néhány órával több alvás is rengeteget segítene abban, hogy kellemetlen tünetei enyhüljenek.

A testépítők és élsportolók sem érhetnek el fejlődést és sikert akkor, ha nem hagynak időt a testüknek arra, hogy megfelelő időn keresztül regenerálódni tudjon. A versenysportolóknak azért is nagyon fontos, hogy minden héten legyen legalább egy pihenőnapjuk, amikor súlyzók és kardió edzés nélkül időt adnak a testüknek arra, hogy a bevitt vitaminok beépüljenek és az izmok fejlődni tudjanak.

Ez nem csak a tömegnövelés, de a fogyás területén is igaz.

Gyakran hallunk olyan esetekről, amikor mindent megtesz a fogyni vágyó, diétázik, rendszeresen edz, de mégsem mozdul meg a mérleg nyelve. Ezért elsősorban a kevés alvás a felelős, hiszen mint, ahogy azt már említettük a fáradt test sokkal több kalóriát raktároz ezért a diéta ellenére is fogyás helyett drasztikus hízással találkozhatunk.

A kismamák és az édesanyák számára is kiemelten fontos, a rengeteg pihenés, hiszen úgy ahogy az egész test a tejtermelésért felelős hormonok is éjszaka regenerálódnak, így azoknak a kismamáknak, akik nem tudnak eleget pihenni hamarabb elapad a tejük, így abba kell hagyniuk a kisbabájuk anyatejes táplálását.