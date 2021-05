Manapság igen népszerűek a méregtelenítő diéták, és sokan alkalmazzák is azokat bizonyos időközönként. De vajon valóban szükség van rájuk, vagy akár még ártalmasak is lehetnek?

Van, aki az egészség jegyében, mások fogyás céljából vágnak bele a méregtelenítő diétákba. Ezek a módszerek általában valamilyen étkezési megszorítással járnak, sokszor étrendkiegészítők, különböző gyógynövények fogyasztásával párosítva ígérnek eredményes tisztulást. Ahhoz, hogy megvizsgáljuk, van-e hatása a méregtelenítő diétáknak, érdemes először tudni, hogyan is történik szervezetünkben a méreganyagok eltávolítása – írja a Reblog.

A méreganyagoktól a szervezetünk folyamatosan próbál megszabadulni, ebben a folyamatban több szervünk, szervrendszerünk is részt vesz: ilyen a máj, a vese és a bőr. Méreganyagok bejuthatnak szervezetünkbe a külvilágból is, de a normál anyagcsere során is képződnek a szervezetre káros anyagcsere termékek, melyeket el kell távolítani.

A méreganyagok a legtöbször módosuláson mennek keresztül, általában a máj sejtjeiben, így könnyebben eltávolíthatóvá válnak a szervezetünkből, például a vesénken keresztül a vizelettel.

Több dologtól függ, kinél milyen hatékonysággal működnek ezek a folyamatok: ilyen az életkor, a nem, a genetikai tényezők, betegségek, de a szedett gyógyszerek is befolyásolhatják.

Annak ellenére, hogy a szervezetünk magától is végez méregtelenítést folyamatosan, bizonyos méreganyagok felhalmozódhatnak. Ezen méreganyagok eltávolítását ígérik a méregtelenítő diéták, melyek általában böjtölésből, léböjtből, szigorú vegán étrendből, étrendkiegészítők fogyasztásából vagy egyéb diétás módszerekből állnak.

Bár a legtöbb „méregtelenítő" diéta teljesen felesleges, ez nem azt jelenti, hogy ne lennének hatással a szervezetünk méregtelenítő működésére a bevitt tápanyagok. Ha egészséges, tápláló étrendet követünk, kevésbé tesszük ki szervezetünket a méreganyagoknak, mely segítheti a méregtelenítést végző szervrendszerek működését, és hozzájárulhat a testünk egészségéhez.

Fontos kiemelni azonban, hogy egyelőre semmilyen tudományos bizonyíték nem áll rendelkezésre arra nézve, hogy a méregtelenítést ígérő diéták valóban hatással lennének szervezetünk méregtelenítő rendszerének működésére, vagy elősegítenék a szervezetünk egészségesebb működését.

Bár a pozitív hatásai ezen diétáknak nem bizonyítottak, fontos óvatosnak lenni velük, mivel akár rövid, akár hosszú távon is veszélyt jelenthetnek egészségünkre

A fehérjehiány például egyértelműen csökkenti a méregtelenítő szervek működését, mivel fehérjékre van szükség bizonyos enzimek működéséhez, márpedig a legtöbb diéta során nagyon alacsony a fehérjebevitel. A böjtölés, kalóriamegszorítás emellett hosszabb távon negatív hatásokkal jár, például alultápláltság, fáradékonyság, hangulatingadozás, kiszáradás alakulhat ki, bizonyos betegségek esetén pedig kifejezetten veszélyes is lehet.

Míg tehát jelenleg semmilyen tudományos bizonyíték nincs arra nézve, hogy a „méregtelenítő" diéták valóban jó hatással lennének a szervezetünkre, főleg a böjtöléssel, étrendkiegészítők fogyasztásával járó formái akár károsíthatják is egészségünket. Éppen ezért az időszakos diéták helyett inkább a folyamatos, egészséges étkezést kell előtérbe helyezni, így őrizhetjük meg leginkább egészségünket.