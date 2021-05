Mielőtt bármibe is belekezdenénk, szögezzük le, hogy az, aki sovány, még egyáltalán nem biztos, hogy egészséges és sportos is, és természetesen ez fordítva is igaz. Cikkünkben az úgynevezett „skinny fat", azaz a sovány, mégis elzsírosodott emberek csoportjába tartozókról, illetve tartozókhoz szeretnénk szólni, hiszen egyre többen vannak.