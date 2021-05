Nem cserélsz gyakorlatokat!

Szuper, ha megtaláltad a testednek legmegfelelőbb mozdulatokat, de sajnos minden gyakorlatnak van szavatossági ideje. Ha ugyanis mindig ugyanúgy mozgatod az izmaidat, azok egy idő után nem fognak növekedni, mert megszokják a terhelést! Éppen ezért ajánlatos nagyjából havonta lecserélni az edzéseink során használt gyakorlatokat, hogy ne stagnáljanak, hanem szépen növekedjenek az izmaink.

„Szintén érdemes változtatni edzésenként vagy akár egy edzésen belül az ellenállás, súly nagyságán, vagyis az ismétlésszámokon is, így többféle izomrostunkat tudjuk megdolgoztatni" – vélekedik Katus Attila életmód-tanácsadó, táplálkozási szakértő.

Nem iszol elég vizet!

Tudjuk, hogy edzés közben könnyen el lehet feledkezni arról, hogy eleget igyunk, ez a hiba azonban könnyedén megakadályozhatja, hogy elérjük a kívánt eredményt! Mivel izmaink rengeteg vizet tartalmaznak, ezért a növekedésükhöz is elengedhetetlen a megfelelő folyadékpótlás. A víz mellett pedig érdemes különféle étrend-kiegészítő italokkal is táplálni a testünket.

Túl sokat akarsz!

Bármennyire is szeretsz edzeni, a testednek szüksége van a pihenésre is, hogy megfelelően regenerálódjon és fejlődhessen, valamint, hogy csökkentsd az esetleges sérülések kockázatát. Igyekezz megfelelő mennyiséget aludni, valamint mind a kardió, mind az erősítő edzések között is tarts szüneteket, hogy kipihend a kemény edzéseket, és ismét készen állj rá!

Túl könnyű gyakorlatokat választasz!

Az sem szerencsés, ha túlbecsüljük a képességeinket, de az sem, ha alá. Sokan beleesnek abba a hibába, hogy alábecsülik magukat, így olyan gyakorlatokat választanak, melyeknek az elvégzése nem okoz nehézséget. Ha például egy erősítő gyakorlatot már szabályosan végre tudsz hajtani hússzor, akkor (természetesen megfelelő bemelegítést követően és a fokozatosság elvét betartva) érdemes nehezebbet választanod, vagy nagyobb súlyokra váltanod. Lehet, hogy erősebb vagy már, mint gondolnád!

Kihagyod a nyújtást!

Az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetsz, hogy edzés után nem nyújtasz! Pedig néhány egyszerű nyújtógyakorlat segíti az izmaidat a regenerálódásban, növeli a hajlékonyságot, és még az esetlegesen felgyülemlett feszültség levezetésében is segít! Nem érdemes megspórolni a nyújtásra szánt időt, ha már becsülettel végig csináltad az edzést.