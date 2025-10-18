IQ-teszt: ha megtalálod a rejtőzködő békát, a ritka 5%-ba tartozol

Neked mennyire éles a szemed? Egy új képes IQ-teszt tarja lázban az internetet, és állítólag csak az emberek 5 százaléka képes megoldani. Az óra is ketyeg közben, így rövid időn belül kell bevetned az éleslátásodat, és megtalálni a zöld békát, de nem egy tóban, hanem egy gyerekszobában. Készen állsz?

Találd meg a békát ezen a képes IQ-teszten!

Forrás: YouTube

Képes IQ-teszt

Ez a rajz tökéletesen bemutatja, mennyire trükkös az emberi agy, hiszen ott is a rendszert keresi, ahol káosz uralkodik. Emiatt van az, hogy hiába nyitjuk ki a hűtőt, nem találjuk benne a szemünk előtt lévő ketchupos üveget. Ebben a képes rejtvényben ráadásul egy gyerekszobában járunk, ami már önmagában is gyakran a kupi netovábbja. Ebben az esetben azonban a kislány egészen szép rendet rakott, de még így sem lesz könnyű dolgod.

Keresd meg a békát!

Ha felkészültél, indulhat is a feladvány. Nézd meg alaposan ezt a képet, de nincs időd hosszan elidőzni, ugyanis mindössze 5 másodperc alatt kell megtalálnod a ravasz békát, aki bizony igen alaposan elbújt. Hol lehet? Vajon az ágyban, a polcon, netán felvette egy másik tárgy színét? A feladat csak rád vár!

Íme, a képes IQ-teszt.

Forrás: YouTube

Miért szeretjük a képes IQ-teszteket?

Annak, akinek kiváló a megfigyelőképessége, ráadásul gyors a mintafelismerő és fókuszáló agyműködése is, nem lesz nehéz dolga. Másokat viszont akár meg is izzaszthat ez a fejtörő. Ez az egyik oka, hogy az ilyen típusú feladványokra IQ-tesztként hivatkoznak. Az agyad ilyenkor villámgyorsan elkezdi elemezni a képet, elkezdi kiszűri a lényegtelen részleteket, és megpróbál csak a feladatra, vagyis a béka megtalálására koncentrálni.

Nem sikerült megtalálnod a kétéltűt? Ne csüggedj, hiszen csupán az emberek 5 százaléka képes ilyen rövid idő alatt megoldani ezt a feladványt. Lehetséges, hogy elvesztél a részletekben, vagy épp túlgondoltad a feladatot. Nem kell aggódnod, hiszen ez a képesség fejleszthető. Csinálj meg pár hasonló képes IQ-tesztet, majd térj vissza ide. Ha azonban szeretnéd megtudni, hogy hová rejtőzött a béka, itt a megoldás.

A képes IQ-teszt megfejtése.

Forrás: YouTube

Ha alaposan elolvastad a cikkünket, észrevehetted, hogy a feladványhoz elejtettünk egy kis segítséget az elején, a zöld békáról. Hiszen ez valóban egy zöld béka.