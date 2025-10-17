Ez a 4 világsztár teljesen meztelenre vetkőzött a vásznon egy szerep kedvéért

Bár Hollywoodban sokszor trükkökkel oldják meg a merészebb jeleneteket, akad néhány színész, akik bizony nem bízták a dolgot a trükkmesterekre, inkább ledobták a textilt. A teljes frontális meztelenség ritka, de Michael Fassbender, Aaron Taylor-Johnson és Jack Reynor karrierjük egyik legemlékezetesebb pillanatát élték át így.

Fassbender a Szégyentelenben meztelenkedik

Forrás: Profimedia / Shutterstock

1. Michel Fassbender, a meztelenkedés koronázatlan királya

A szégyentelen (2011) ikonikus jelenetei miatt mai napig emlegetik Hollywoodban. A film forgatását végig pucérkodta és közben azzal viccelődött, hogy csak azért vállalta el ezt a szerepet, mert az édesanyja folyton azért panaszkodott, hogy a férfiak meztelen testének látványa alul van reprezentálva a filmekben a nőkéhez képest. „Egy nő mindig tud pucéran parádézni a képernyőn, de a férfiak nadrágja hagyományosan rajtuk marad. Emlékszem, anyukám mindig panaszkodott emiatt nekem, szóval ezt érted csináltam, Anya.” - mondta.

Később George Clooney így cukkolta Fassbendert a Golden Globe díjátadóján: „Szeretném megköszönni Micheal Fassbendernek, hogy átvette tőlem ezt a súlyos terhet és túlszárnyalt engem, ami a frontális meztelenséget illeti. De tényleg, Micheal, most őszintén: ha tudsz golfozni hátratett kézzel… Gyerünk ember! Csináld!”

Aaron Taylor-Johnson a 28 évvel később premierjén.

Forrás: Shutterstock

2. Aaron Taylor-Johnson, aki egy drogfüggő bőrébe bújt, hogy ledobja a textilt

Női nézők millióinak szívét dobogtatta meg, amikor teljesen pucéran, lassított felvételben táncolt a Millió darabra törve című film (2018) nyitójelenetében. A mozi különlegessége, hogy a forgatókönyvét a feleségével, Sam Taylor-Johnsonnal közösen írta, aki a rendező is volt egyben. Ez volt az első jelenet, amit felvettek a filmhez, habár Aeron azt mondta, sokat hezitált ezzel kapcsolatban. Szerinte egyszerre volt fontos és terápia jellegű ez a képsor: „Csak próbáltam megtalálni a helyes tónust. "Sam és én nagyon sokat beszélgetünk arról, hogyan próbáljuk tálalni a közönségnek ezt a karaktert, hogy az emberek úgy lássák, mint egy törött lelket, aki valahol félúton elvesztette az irányítást az ösztönei felett."