Ez a 4 világsztár teljesen meztelenre vetkőzött a vásznon egy szerep kedvéért

Bár Hollywoodban sokszor trükkökkel oldják meg a merészebb jeleneteket, akad néhány színész, akik bizony nem bízták a dolgot a trükkmesterekre, inkább ledobták a textilt. A teljes frontális meztelenség ritka, de Michael Fassbender, Aaron Taylor-Johnson és Jack Reynor karrierjük egyik legemlékezetesebb pillanatát élték át így.
1. Michel Fassbender, a meztelenkedés koronázatlan királya
A szégyentelen (2011) ikonikus jelenetei miatt mai napig emlegetik Hollywoodban. A film forgatását végig pucérkodta és közben azzal viccelődött, hogy csak azért vállalta el ezt a szerepet, mert az édesanyja folyton azért panaszkodott, hogy a férfiak meztelen testének látványa alul van reprezentálva a filmekben a nőkéhez képest. „Egy nő mindig tud pucéran parádézni a képernyőn, de a férfiak nadrágja hagyományosan rajtuk marad. Emlékszem, anyukám mindig panaszkodott emiatt nekem, szóval ezt érted csináltam, Anya.” - mondta.
Később George Clooney így cukkolta Fassbendert a Golden Globe díjátadóján: „Szeretném megköszönni Micheal Fassbendernek, hogy átvette tőlem ezt a súlyos terhet és túlszárnyalt engem, ami a frontális meztelenséget illeti. De tényleg, Micheal, most őszintén: ha tudsz golfozni hátratett kézzel… Gyerünk ember! Csináld!”
2. Aaron Taylor-Johnson, aki egy drogfüggő bőrébe bújt, hogy ledobja a textilt
Női nézők millióinak szívét dobogtatta meg, amikor teljesen pucéran, lassított felvételben táncolt a Millió darabra törve című film (2018) nyitójelenetében. A mozi különlegessége, hogy a forgatókönyvét a feleségével, Sam Taylor-Johnsonnal közösen írta, aki a rendező is volt egyben. Ez volt az első jelenet, amit felvettek a filmhez, habár Aeron azt mondta, sokat hezitált ezzel kapcsolatban. Szerinte egyszerre volt fontos és terápia jellegű ez a képsor: „Csak próbáltam megtalálni a helyes tónust. "Sam és én nagyon sokat beszélgetünk arról, hogyan próbáljuk tálalni a közönségnek ezt a karaktert, hogy az emberek úgy lássák, mint egy törött lelket, aki valahol félúton elvesztette az irányítást az ösztönei felett."
Aeronnak szintén volt egy meztelenkedős jelenete az Éjszakai Ragadozókban (2016), de azt a rendező, Tom Ford kivágta, mert szerinte Aeron hatalmas férfiassága elvitte volna a figyelmet a cselekményről.
3. Eric Balfour, az erotikus drámakirály
A Feküldj le velem (2005) című erotikus drámában egy minden ízében valós, szimulációmentes, szeretkezős jelenetben szerepelt. Mielőtt a sztori hősnőjét alakító színésznő, Lauren Lee Smith elolvasta volna a forgatókönyvet, azzal viccelődött, hogy ha Balfour lesz a partnere, akkor a jelenetében tényleg igazi hancúr legyen. Így váljon valóra mindenki álma!
4. Jack Reynor, akinek a karaktere a Fehér Éjszakák során került kínos helyzetbe
Jack karaktere a Fehér éjszakák (Midsommar) (2019) fináléjában került kiszolgáltatott helyzetbe, ahol is teljesen pucéran kellett szerepelnie. Annak az egyetlen jelenetnek a felvétele körülbelül 15 óráig tartott. Jack a lehető legjobban szerette volna megcsinálni ezeket a képsorokat, mert úgy gondolta, hogy ez nagyon fontos a karaktere és a történet szempontjából is: „Lehetőséget láttam arra, hogy egy olyan karaktert alakítsak, aki sok archetipikus alfahím-jellemvonást mutat, például a toxikus maszkulinitást, akitől a film során mindent elvesznek."